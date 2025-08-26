Estos son los pueblos más infravalorados de cada provincia de Galicia: poco conocidos, pero preciosos

Galicia es famosa por sus paisajes espectaculares y su rico patrimonio histórico, con numerosos pueblos y ciudades que reciben el reconocimiento que se merecen. Sin embargo, hay localidades que, pese a su innegable belleza y riqueza cultural, se encuentran "relegadas casi al más absoluto anonimato". Por ello, la revista Viajar, del grupo Prensa Ibérica, ha elaborado recientemente un mapa señalando los pueblos más infravalorados, aquellos que o no suelen recibir demasiados visitados o que son poco conocidos a nivel nacional.

En este mapa se destacan desde "enclaves conocidos, pero que quedan ensombrecidos por algunas localidades aledañas" hasta aquellos que "no basan su economía en el turismo", pero todos con una gran belleza de por sí, porque, como añaden, "en España no hay pueblo feo" y todos albergan "algún tesoro escondido".

Concretamente, en Galicia han señalado un pueblo por provincia, siendo Noia el elegido en A Coruña, Catoira en Pontevedra, Samos en Lugo y Parada de Sil en Ourense.

Pueblos más infravalorados de España / Revista VIAJAR

Noia, el pueblo más infravalorado de A Coruña

Noia / Istock/Lux Blue

Comenzamos este viaje por los pueblos más infravalorados de cada provincia gallega en A Coruña y nos desplazamos hasta el punto más interior de la ría de Muros y Noia. Allí, en la parte más septentrional de las Rías Baixas descubrimos Noia, una comarca que aglutina 5 parroquias y 106 entidades de población. Y, precisamente el pueblo homónimo, con algo más de 14.000 habitantes suele pasar desapercibido entre los viajeros. ¿El motivo? La fama se la llevan otras localidades aledañas como Muros, Carnota o la mismísima Santiago de Compostela.

Catoira, el pueblo más infravalorado de Catoira

Catoira / Istock / Antonio Ortega

Este pequeño pueblo está situado a orillas del río Ulla, cerca de su desembocadura en la ría de Arousa. Aunque no es un destino turístico masivo, tiene un gran valor histórico y cultural. Catoira es conocida por las Torres de Oeste, antiguas fortificaciones medievales que defendían Galicia de las incursiones vikingas. Cada año, el primer domingo de agosto, se celebra la famosa Romería Vikinga, en la que se recrea el desembarco de vikingos en la zona, atrayendo a visitantes curiosos por esta tradición única. El pueblo también cuenta con paisajes fluviales y rutas naturales para disfrutar de paseos tranquilos a lo largo del río y la ría. Catoira combina historia, naturaleza y una cultura rica, pero aún es un lugar relativamente desconocido fuera de su entorno más cercano.

Samos, el pueblo más infravalorado de Lugo

Samos / Istock / Luis Vilanova

Samos, en la provincia de Lugo, es conocido por su impresionante Monasterio de San Julián de Samos, uno de los más antiguos de España y un importante enclave en el Camino de Santiago. Fundado en el siglo VI, este monasterio benedictino destaca por su imponente claustro y su iglesia barroca, con una historia vinculada a la vida monástica y al peregrinaje. Además de su riqueza histórica, Samos está rodeado de un entorno natural privilegiado, con el río Sarria y verdes paisajes que invitan al senderismo, lo que lo convierte en un lugar de gran valor cultural y natural.

Parada de Sil, el pueblo más infravalorado de Ourense

Parada de Sil / Istock / Rudolf Ernst

Un pueblo poco conocido de la provincia de Ourense es Parada de Sil. Se encuentra en la región de la Ribeira Sacra, famosa por sus paisajes de cañones y viñedos en terrazas. Aunque la Ribeira Sacra es un destino cada vez más popular, Parada de Sil sigue siendo uno de los rincones menos conocidos y tranquilos de esta zona. Uno de sus principales atractivos es el Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil, un monasterio románico del siglo XII rodeado de un bosque de castaños. También es un buen punto de partida para explorar los Cañones del Sil, con miradores impresionantes como el de Balcóns de Madrid, que ofrece vistas espectaculares de los cañones.