Recibe el alta uno de los brigadistas quemados en Oímbra

Uno de los brigadistas heridos en el incendio de Oímbra (Ourense), de 23 años, ha recibido el alta hospitalaria, con una evolución favorable. Mientras, los otros dos y un bombero herido en otro fuego siguen ingresados en la Unidad de Quemados en el Complexo Hospitalario de A Coruña (Chuac), uno de ellos con pronóstico muy grave, aunque los tres están estables.

El brigadista que ha recibido el alta cuenta con quemaduras de segundo grado y afectación al 15% de su cuerpo. Presentaba una intoxicación por inhalación de humo, ya resuelta, y evoluciona favorablemente.

Los otros dos brigadistas de Oímbra siguen ingresados en el Chuac. En el caso del más joven, de 18 años, tiene quemaduras de tercer grado con afectación en el 40% de su cuerpo. Presenta intoxicación por inhalación de humo y está estable con pronóstico muy grave. Por su lado, otro brigadista de 26 años tiene quemaduras de segundo grado con afectación en el 15% de su cuerpo. Presentaba intoxicación por inhalación de humo, ya resuelta, y está estable con pronóstico grave. Y el bombero de 46 años herido el pasado lunes, 18 de agosto, continúa en la Unidad de Quemados con quemaduras de segundo grado y afectación al 10% de su cuerpo.