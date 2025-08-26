La UME despliega 22 patrullas de vigilancia en Ourense

La Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegará un total de 22 patrullas en la provincia de Ourense en misiones de vigilancia y presencia ante la ola de incendios. También se trasladará hasta Galicia un núcleo de apoyo logístico de abastecimiento, mantenimiento, montaje de campamento, transporte y apoyo sanitario.

