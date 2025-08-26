La Xunta reitera que no puede acoger a más menores migrantes: «No podemos ofrecer lo que no tenemos»

La Xunta ha cargado este martes contra la decisión del Consejo de Ministros, que ha aprobado un decreto que supone el último paso para poner en marcha la derivación de menores migrantes no acompañados, y ha reiterado que Galicia no tiene capacidad para acoger a más.

«Somos una comunidad acogedora y solidaria: en los últimos años acogemos decenas de menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta siempre dentro de nuestras posibilidades. Pero no podemos ofrecer lo que no tenemos», explican a la Agencia EFE desde la Consellería de Política Social.

En este sentido, han reiterado que las redes de protección de menores de todas las comunidades -también en Galicia- están al máximo de su capacidad por lo que la mayoría de autonomías se oponen al reparto fijado desde el Gobierno.

El decreto aprobado este martes fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, es decir, el número de plazas que debería tener para cumplir el ratio fijado, de 32 menores por cada 100.000 habitantes.

A juicio de la Xunta, esta fórmula no es adecuada en tanto que «se limita a fijar la capacidad común de acogida según el peso de población» pero establece el reparto «sin tener en cuenta ningún otro factor».

Reprochan, además, que el Gobierno central aún no aprobó con las comunidades «ningún reparto de menores migrantes y tampoco una financiación asociada».

«De hecho, lo que pretende el Ejecutivo de Sánchez es que las comunidades asuman el 100 % del coste de estos acogimientos» por lo que la Xunta advierte que «no va a aceptar imposiciones del Gobierno en esta materia».

Sin embargo, el Gobierno estatal ha avanzado que la derivación de los menores conlleva una financiación de 100 millones de euros, con los que el Ministerio de Infancia y Juventud sufragará los traslados y los primeros tres meses de la acogida.

Por último, la Xunta incide en que apuesta por un acogimiento inclusivo porque «no queremos crear guetos», según aseguran desde la Consellería de Política Social, como consideran que «sí quiere hacer el Ministerio».

El Gobierno celebrará una reunión interministerial el próximo martes para dar inicio a los traslados, según ha anunciado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.