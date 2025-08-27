Bruselas critica la falta de mantenimiento de cortafuegos en Galicia
A Coruña
Un informe del Tribunal de Cuentas de la UE alertó en junio de 2025 de que la Xunta solo preveía actuar en 2024 en menos de un tercio de los cortafuegos, que deben mantenerse cada tres años. El documento, rescatado por el eurodiputado socialista Nicolás González Casares, reconoce que Galicia y Andalucía destinan más a prevención que a extinción desde 2018, pero denuncia falta de sostenibilidad y la excesiva dependencia de fondos de la UE, lo que compromete la eficacia de medidas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así es el mercadillo más popular cerca de A Coruña: cada sábado desde hace más de 40 años
- Parece Ibiza, pero es Galicia': esta pequeña cala a pies de un acantilado está a 1 hora de A Coruña
- El National Geographic señala como el 'Cinque Terre de Galicia' a este pequeño pueblo costero
- El 'Caribe Gallego' está a solo una hora de A Coruña: 'poco conocida' y con un paseo marítimo que merece la pena recorrer
- Detenido un menor de 17 años como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago
- Mientras Galicia arde, el País Vasco resiste: la gestión del monte es clave
- Estos son los pueblos más infravalorados de cada provincia de Galicia: poco conocidos, pero preciosos
- Galicia afronta una subida de temperaturas con ocho incendios activos y Vilaboa y todo Ourense en situación 2 de alerta