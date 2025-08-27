Decomisados casi 42 kilos de marisco en A Coruña y Ferrol
Agentes de la Policía Nacional identificaron a cuatro personas a las que se les tramitaron cuatro actas de sanción por infracción a la Ley de Pesca de Galicia
EFE
La Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia ha decomisado casi 42 kilos de marisco, entre percebes, almejas y navajas, y diverso material utilizado para estas prácticas furtivas en el marco de dos operativos conjuntos desarrollados en la ría de A Coruña y en la ría de Ferrol.
La Xunta ha informado este miércoles de que en la intervención de A Coruña, realizada el pasado 7 de agosto, se decomisaron un total de 25 kilos de almeja, 12,5 kilos de percebe, diverso material y se incautó un vehículo.
Además, los agentes identificaron a cuatro personas a las que se les tramitaron cuatro actas de sanción por infracción a la Ley de Pesca de Galicia.
Las almejas decomisadas fueron resembradas en el lugar donde se encontraron, mientras que el percebe fue entregado a un centro benéfico de la ciudad de A Coruña.
En un segundo operativo, realizado en la ría de Ferrol entre la noche del martes 12 y la madrugada del miércoles 13 de agosto, se decomisaron 4,1 kilos de navaja.
En este caso, se identificaron seis personas y se tramitaron tres actas de sanción.
El marisco decomisado pudo ser resembrado en el lugar de extracción.
Estos dos operativos, que finalizaron con un total de 10 personas identificadas y siete actas de sanción por infringir la Ley de Pesca, se enmarcan en el refuerzo realizado por la UPA, en colaboración con la Consellería do Mar, en el ámbito de la lucha contra el furtivismo y en la protección de los recursos marinos afectados por esta actividad ilegal.
El trabajo se centra en dispositivos dirigidos a impedir la actuación de los furtivos, tanto en la actividad extractiva como en la venta, transporte y distribución del producto sin las debidas garantías sanitarias.
