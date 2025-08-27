Galicia y Cantabria ven bien una alianza del Noroeste para combatir incendios

Todo lo que sea colaborar para mejorar los resultados bienvenido sea. Los gobiernos de Galicia y Cantabria, ambos en manos del PP, ven con buenos ojos la propuesta del presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, de impulsar una especie de alianza del Noroeste para coordinarse y luchar en conjunto contra los incendios. Una idea que llega tras los fuegos de agosto que, como se ha visto, han saltado fronteras territoriales. Mientras, desde Castilla y León todavía no se han pronunciado al respecto.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lo tiene claro: «No sé exactamente que tiene pensado el presidente de Asturias, pero ya tenemos una relación muy intensa en muchas cosas y a mí hablar de estos temas no me parece mal». Rueda aboga por « mejorar y cooperar». «Tuvimos incendios que vinieron de otras comunidades autónomas, por tanto, toda coordinación está bien. Es una demostración más de que esto no es solo cuestión de un territorio concreto en el que se produce el incendio, es mucho más global. Por eso en Galicia pedíamos la implicación de todas las administraciones», añadió.

En Cantabria, la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, prefiere conocer en concreto el planteamiento de Barbón antes de pronunciarse. No obstante, recordó que la colaboración de Cantabria con el Principado y otras comunidades vecinas es constante ya en otros asuntos. «Siempre trabajamos en colaboración con todas las instituciones , más con las comunidades autónomas, pero de forma más específica con las limítrofes porque compartimos muchas similitudes y necesidades», reseñó. Y por eso reiteró: «Nosotros siempre nos vamos a sentar con todos los que estén dispuestos a ser constructivos en esta materia» y para las cuestiones en las que «la unión de sinergias nos permita avanzar juntos en medidas tanto de prevención, anticipación , respuesta y atención de la emergencia».

Mientras, el presidente de la Xunta, que volvió a desplazarse al centro de coordinación de incendios de Ourense, defendió la «transparencia» con la que está gestionando la Xunta la crisis incendiaria. Así, el jefe del Ejecutivo gallego comparecerá en el pleno del Parlamento el próximo día 9 para rendir cuentas.

En todo caso, Rueda advirtió que «la temporada de incendios aún no terminó», aunque espera que ahora la meteorología dé «una pequeña tregua».

Y más adelante el presidente de la Xunta explica que se analizará «todo lo que se puede mejorar» en materia de ordenación, prevención y refuerzo de los servicios de lucha contra el fuego. «Hay que adaptar los métodos de extinción a un nuevo tipo de incendios en cuanto a su virulencia, velocidad de desplazamiento e imprevisibilidad», dice. Además, el titular de la Xunta avaló las medidas propuestas ayer por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. En relación a la creación de un registro de pirómanos, señaló que «sería fantástico tenerlos más controlados y evitar que vuelvan a delinquir».