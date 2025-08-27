Incendios en Galicia | Cuatro fuegos siguen activos, con nivel 2 de emergencia en A Pobra do Brollón

Galicia mantiene este miércoles, 27 de agosto, cuatro incendios forestales activos, los de Carballeda de Valdeorras y Avión, en la provincia de Ourense, y los de A Fonsagrada y A Pobra do Brollón, en Lugo, el último con la situación 2 activada por el riesgo para núcleos de población. El último balance de Medio Rural recoge que el fuego de A Pobra, que se inició el lunes en la parroquia de Abrence, afecta a una superficie de alrededor de 900 hectáreas, 100 más que la cifra divulgada anoche. En este incendio se ha decretado la situación 2 de emergencia, como medida preventiva, por su proximidad a los núcleos de Golmar, en A Pobra, y de Conceado y San Pedro, en el municipio vecino de Quiroga, aunque no ha habido confinamientos ni evacuaciones.

Las carreteras cortadas reabrieron el martes al tráfico, pero la circulación ferroviaria continúa interrumpida entre San Clodio-Quiroga y A Pobra do Brollón, de la línea Monforte de Lemos-Ponferrada. También en Lugo, se declaró el martes un incendio en A Fonsagrada, parroquia de San Pedro de Río, que ha quemado unas 40 hectáreas.

Los otros dos incendios activos están en Ourense, donde ayer martes se desactivó la situación 2 de emergencia que afectaba a toda la provincia desde el 12 de agosto. Uno es el de Carballeda de Valdeorras-Casaio, que afectó a la montaña más alta de Galicia (Pena Trevinca) y ha calcinado 5.000 hectáreas desde que entró en la comunidad gallega procedente de Porto de Sanabria (Zamora). El otro foco activo es el de Avión-Nieva, con 250 hectáreas quemadas.

Siguen estabilizados los de Larouco, el más grande de la historia de Galicia con 30.000 hectáreas arrasadas; Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000 ha), Oímbra y Xinzo de Limia (17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); y Carballeda de Avia y Beade (4.000 ha), todos en Ourense.

En situación de controlados se encuentran los de Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha), Maceda (3.500 ha) y Montederramo-Paredes (120 ha), en Ourense, y el de Carballedo-A Cova (100 ha), en Lugo.

En total, alrededor de 96.000 hectáreas se han quemado en incendios forestales este mes de agosto, por lo que 2025 es ya el año con más extensión quemada en Galicia este siglo.

En Directo

Gamarra responde a Robles que las CCAA se coordinaron por Whatsapp porque no existe mecanismo nacional contra incendios La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha respondido este miércoles a las críticas a los presidentes autonómicos de la ministra de Defensa, Margarita Robles, argumentando que tuvieron que recurrir a grupos de Whatsapp ante la "negligente" actuación del Gobierno de Pedro Sánchez y la carencia de un mecanismo nacional contra incendios, como sí existe a nivel europeo. "Ese mecanismo nacional no existe, como la ley exige, para que pueda haber coordinación de manera automática y eso es lo que han denunciado los presidentes autonómicos y el presidente Feijóo con total claridad", ha sostenido Gamarra en una entrevistada en 'La mirada crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press.

Investigado un vecino de Madrid por el incendio forestal de Burguillos del Cerro (Badajoz) La Guardia Civil investiga a un vecino de Mejorada del Campo (Madrid) como presunto autor del incendio forestal que el pasado 14 de agosto calcinó unas 1.100 hectáreas de monte bajo y arbolado en el paraje 'Sierra de Curuviejo', en el término de Burguillos del Cerro (Badajoz). Según han informado desde el instituto armado, el fuego, que se propagó lentamente hacia el municipio de Salvatierra de los Barros, fue originado supuestamente de manera intencionada mediante la aplicación directa de llama.

La Junta convoca la plaza de jefe de Formación de Protección Civil de Castilla y León La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León acaba de publicar, con fecha de 20 de agosto y en plena crisis por los incendios forestales, la convocatoria para cubrir por el sistema de libre designación el puesto de jefe de servicio de Formación de la Agencia de Protección Civil de Castilla y León. En el anuncio publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León, la Consejería detalla que el origen de esta convocatoria es la entrada en vigor, hace once meses -1 de octubre de 2024-, de las nuevas relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario.