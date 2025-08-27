Nuevo detenido en Toques y tres sancionados por barbacoas y quemas

Las llamas no cesan, y los arrestos vinculados a los incendios, tampoco. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil en A Coruña, informaba ayer de la detención de un vecino de Toques (A Coruña) como presunto autor de un delito de incendio forestal el 19 de agosto en Melide.

Según detalla el Instituto Armado, tanto el presunto autor como las actuaciones realizadas se han puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Arzúa.

También desde la Comandancia de A Coruña y en relación a la misma provincia, explicaban ayer que han propuesto para sanción a tres personas por incumplir las directrices de seguridad en época de alerta máxima por riesgo de incendio forestal. Dos de ellas, indican, son vecinos de Santiago que realizaban una barbacoa en una playa de Muxía y la tercera, un residente en Irixoa que quemaba rastrojos en una finca tras haber recibido una alerta de la existencia d e un incendio a cien metros de viviendas. Las infracciones están penalizadas con entre mil y un millón de euros, avisan.

Por otra parte, ayer trascendían más datos del vecino de Arbo detenido como presunto autor de «numerosos incendios intencionados», según Medio Rural, tras una investigación con la Guardia Civil. Es un hombre de 47 años, vecino de la parroquia de Mourentán, y lleva tres años investigado por su presunta vinculación a varios incendios en su parroquia, en otras limítrofes y en el concello de A Cañiza. Uno de los siniestros exigió decretar la situación 2.