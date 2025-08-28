Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Cíes muestran su lado menos «paradisíaco»: así se llevó el oleaje a dos personas en la pasarela de Rodas

Ambos fueron rescatados con contusiones por los socorristas

Daniel Rodríguez

R. V.

El mecanismo de las mareas sigue resultando complejo para muchas personas durante el verano en Galicia. Un ejemplo de ello se vivió este martes en el archipiélago de las Cíes con una escena que, afortunadamente, quedó en un susto.

Las mareas vivas de esta última semana obligaron a cerrar totalmente la pasarela que comunica las islas de Monteagudo y do Faro entre las cuatro y las ocho de la tarde. Pero mientras varios visitantes del Parque Nacional de Illas Atlánticas observaban cómo el Atlántico en la pleamar de las siete de la tarde, dos personas fueron arrastradas.

Según ha podido saber FARO, el primero de ellos era un miembro de Protección Civil, mientras que el segundo era un turista que tenía que acudir a por el barco de vuelta a Vigo. «Ai! Se'l ha emportat!», exclamó una de las visitantes catalanas que filmó el momento con gran preocupación tras ver que, literalmente, la ola se los había llevado. Al momento advirtieron a dos agentes de la Policía Local que no se habían percatado de la situación, siendo finalmente los socorristas de la playa de Rodas los que acudirían a rescatarlos de entre las aguas

Pese a la espectacularidad de las imágenes y la presencia de rocas en la Lagoa dos Nenos, ambos se encontraban bien y solo se aquejaron de algunas raspaduras y contusiones. Además de la anécdota del chapuzón inesperado, ambos dejaron una valiosa lección para el resto: si cierran la pasarela, es por algo.

VÍDEO | El impactante momento en el que dos personas son arrastradas por el oleaje en Cíes

Detenido un vecino de O Pino acusado de provocar cuatro incendios forestales

Cinco rincones mágicos de las Rías Altas para ver el atardecer en Galicia

Los reyes llegan a Verín para conocer los daños causados por los incendios

A un paso de la extinción: los incendios más grandes de la historia de Galicia ya están controlados

Dieciséis detenidos, dos en Galicia, por distribuir imágenes de agresiones sexuales a menores

Los incendios en Galicia tensan el inicio de un curso político cargado de polémicas

El 70% del terreno que ardió en Ourense sufrió un daño irreversible
