Cinco rincones mágicos de las Rías Altas para ver el atardecer en Galicia

Galicia está llena de rincones mágicos. Pueblos encantadores, montañas que ocultan caminatas inolvidables, ríos que consiguen transmitirte esa calma infinita que te falta en tu día a día y un sinfín de paisajes merecedores de una toma en tu retina.

Todo lo comentado es ya 'voz pópuli' y muestra de ello es el crecimiento exponencial que experimenta la cifra de turistas que llegan Galicia cada año. Sin embargo, la mayor cantidad de visitantes se trasladan a la zona de las Rías Baixas, dejando en las Rías Altas un rincón con un poco más de paz, alejado de la vorágine en la que nos vemos sumergidos los gallegos en los últimos veranos.

Para aquellos que quieran explorar estos espacios no tan conocicidos y aprovechar para disfrutar de preciosos atardeceres, a continuación mostramos cinco lugares preciosos desde los que ver el atardecer en las Rías Altas.

Cabo Vilán (Camariñas)

Vista del faro de Cabo Vilán desde el mar. / Farovilan.com

Cabo Vilán es uno de los rincones más peligrosos y a la vez más espectaculares de la Costa da Morte. Destaca no solo por su impresionante faro, que guía a los navegantes desde 1896, sino por las vistas de sus acantilados y su impresionante geología.

A día de hoy, es declarado espacio natural protegido y cuenta con rutas de senderismo que serpentean la costa. Un plan previo perfecto a disfrutar de uno de los mejores atardeceres de Galicia.

Cabo Ortegal

Vista de Cabo Ortegal en Cariño. / Xulio Barreiro Vista de Cabo de Ortegal. / EP

Cabo Ortegal es otro de los parajes costeros más impresionantes de Galicia. Sus acantilados se encuentran entre los más altos de Europa y cuenta con unas vistas privilegiadas del Océano Atlántico.

Al igual que Cabo Vilán, Cabo Ortegal también cuenta con rincones dignos de visitar antes de sentarnos a disfrutar del espectáculo visual del cielo tiñéndose de tonos rojizos y dorados. Sin duda, un cierre de día perfecto.

Illa da Pancha

FARO ILLA PANCHA, EN RIBADEO ( LUGO ). / EP

Illa Pancha se sitúa en la ría de Ribadeo y sus paisajes distan de los de Cabo Vilán y Cabo Ortegal. Tiene un acceso único a través de un puente que lleva a una pequeña isla con uno de los faros históricos de Galicia.

Se trata de un espacio tranquilo y pintoresco, alejado del bullicio y perfecto para quienes quieren disfrutar de final de día relajado.

A diferencia de los accidentados paisajes de los dos cabos anteriores, Illa Pancha ofrece una experiencia más íntima con la naturaleza gracias a la compañía de las suaves olas del mar Cantábrico. Un rincón ideal para ver el atardecer en Galicia.

Fuciño do Porco

Fuciño do Porco / ISTOCK

Otro destino costero que no puede faltar en una recopilación para ver el atardecer en las Rías Altas es Fuciño do Porco. La serpenteante pasarela de madera nos trasladará hasta un mirador que nos ofrecerá unas vistas difíciles de igualar.

Faro de Punta Roncadoira

Vistas desde el faro de Punta Roncadoira / EP

Aunque menos conocido que Cabo Vilán o Cabo Ortegal, el faro de Punta Roncadoira posee un encanto singular. Se encuentra en un punto estratégico de la costa lucente que se erige como un centinela sobre las rocas que lo rodean.

A diferencia de espacio más transitados como Fuciño do Porco o Cabo Ortegal, Punta Roncadoira ofrece un espacio más tranquilo para aquellos que buscan conectar con la inmensidad del océano y un atardecer que merece la pena ver.