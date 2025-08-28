La concesión de hipotecas en Galicia se dispara hasta cifras no vistas desde 2011

La concesión de hipotecas en Galicia alcanzó en los primeros seis meses de 2025 su cifra más alta desde hace catorce años. En total, entre enero y junio, la banca concedió 8.143 créditos con una vivienda como garantía, casi un 18% más que en el mismo periodo del año pasado y en línea con el número alcanzado y nunca superado en 2011, cuando se otorgaron 12.251 préstamos en la primera mitad del aquel año. Solo en el mes de junio se otorgaron 1.469 hipotecas, la mayor cifra en este mes desde el ejercicio 2011, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre 2003 y 2011, años del gran boom del ladrillo, el promedio de hipotecas concedidas durante el primer semestre de esos ejercicios fue de 22.500. Esta cifra se redujo drásticamente tras el estallido de burbuja, que se tradujo en una reducción masiva del crédito bancario al sector inmobiliario. Sin ir más lejos, el promedio de los dos primeros trimestres entre 2012 y 2020 fue de 5.100 hipotecas.

Superada la pandemia, el mercado ha vuelto a registrar un nuevo boom que se ha visto traducido en un crecimiento de los préstamos, superando los 6.500 créditos semestrales a pesar de la abrupta subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 2022.

Las 1.469 hipotecas del pasado mes de junio suponen un 38,7% más que el mismo mes del año pasado y por encima del incremento registrado en el conjunto de España. A nivel nacional, se constituyeron 41.834 hipotecas en junio, un 31,7% más que un año atrás, con un importe medio de 168.363 euros, el 15,5% más.

