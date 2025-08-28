Detenido un vecino de O Pino acusado de provocar cuatro incendios forestales
Uno de los fuegos supuso un grave riesgo para las personas al declararse en las proximidades de viviendas
Un vecino de O Pino ha sido detenido como presunto autor de cuatro incendios forestales. A raíz del fuego declarado el pasado 25 de julio en el lugar de Samil, en Castrofeito, la Guardia Civil identificó al supuesto autor tras iniciar una investigación durante la que se declararon otros tres incendios los días 5, 8 y 13 agosto. Uno de ellos llegó a provocar un grave riesgo para las personas al localizarse próximo a viviendas habitadas. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Arzúa.
La Guardia Civil llama a la colaboración ciudadana para denunciar actividades sospechosas o comunicar a la Guardia Civil a través del teléfono 062 cualquier información acerca de un incendio.
