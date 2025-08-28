La evolución es favorable, pero algunos focos todavía avanzan

Los incendios han seguido una evolución favorable en las últimas horas en España, hasta rebajar los focos activos en situación operativa 2, por la proximidad a viviendas, a trece, dos menos que en la jornada previa. Los servicios de Emergencias creen que la situación meteoróloga en las próximas horas será también favorable para la extinción, pero en algunas zonas las llamas se resisten y surgen reproducciones. Con datos de Copernicus del 1 al 21 de agosto, supone más de 362.000 hectáreas, el 45% en Galicia.

Respecto a las buenas condiciones meteorológicas, la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, defendió ayer que ofrecen una «ventana de oportunidad de 48 horas» determinantes para acabar con los fuegos. Lo explicó en su comparecencia en el Comité Estatal de Coordinación (Cecod), donde también reconoció que los fuertes vientos registrados desde anoche y algunas alertas por lluvias podrían complicar las labores de extinción y «generar problemas a la población».

En concreto, los últimos datos del Cecod cifraban en 14 los incendios activos, 13 en Situación Operativa 2 y uno en categoría 1, en las provincias de León, Zamora, Asturias, Ourense y Lugo, entre otras, tras sumar cuatro estabilizados y siete controlados. La UME se desplegó ayer en ocho de los focos activos.

En cuanto a hectáreas ardidas, según Copernicus, en las tres primeras semanas del mes fueron 362.473, el 38% arboldas. Tras Galicia es Castilla y León la zona más afectada, con 150.000 hectáreas. En Extremadura serían 45.000; en Asturias, 2.405; y en Madrid, 2.338. El daño en espacios naturales protegidos y Red Natura afecta a 160.000 hectáreas e incluyen áreas críticas para la supervivencia de casi 400 especies en peligro de extinción, vulnerables o en régimen de protección especial del listado LESRPE.

