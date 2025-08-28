El Gobierno defiende que hubo un operativo «sin precedentes» y el PP cree que «se puso de perfil»

Cuando los incendios empiezan a remitir, Gobierno y PP azuzan la disputa política sobre la gestión de la catástrofe. Desde el Ejecutivo central lanzan reproches a las comunidades, gobernadas por los populares, sobre la falta de prevención o sus «ingentes» peticiones de medios al Estado, mientras que desde el principal partido de la oposición acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «ponerse de perfil» y «dejar abandonados a los españoles» durante los incendios.

Ante estas críticas, el Gobierno se afana en poner de relieve sus esfuerzos durante la ola incendiaria de agosto. Durante su comparecencia ayer en el Senado la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, detalló día a día desde el pasado 1 de agosto, el número de incendios y las provincias en las que han participado las 11 brigadas de bomberos forestales que dependen de su ministerio. «Hemos desplegado desde la Administración central una cifra sin precedentes», aseguró. Además, dejó claro que los 600 bomberos forestales con los que cuenta su departamento han trabajado coordinadas con los equipos técnicos de las comunidades autónomas, algo que ya recalcó la ministra de Defensa, Margarita Robles.

«Nuestra labor ha sido la misma siempre, actuar de manera ágil y en coordinación con los centros técnicos de las comunidades autónomas», aseveró. La vicepresidenta tercera recalcó además que las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales del Ministerio han actuado en 14 comunidades autónomas, llegando a intervenir en 20 incendios en diez provincias distintas en un mismo día. Y defendió el papel de la Aemet, que «ha sido crucial» en la contención de los incendios.

Si Aagesen esquivó la confrontación política, la ministra de Defensa no eludió reproches a las comunidades a las que criticó la falta de prevención en materia de incendios forestales: «no se puede que cuando hay incendios, cuando no se ha invertido en formación, decir: bueno, ya llegará el Ejército», recriminó.

Mientras, el secretario general del PP, Miguel Tellado, arremete contra el Gobierno al que tachó de «desalmado» por «dejar abandonados a los españoles» en plena catástrofe de los incendios. De hecho, acusó a Pedro Sánchez de «salir a rastras de su poltrona» para ir a visitar las zonas afectadas por los incendios solo porque «antes había ido Feijóo». «Y cuando lo hizo fue para intentar sacar provecho en vez de echar una mano», censuró.

También la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, está en la diana de las críticas del PP. El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, no se retracta de haberla llamado «pirómana» por criticar la demanda de medios de las comunidades. «No creo que me haya excedido, sino todo lo contrario», alegó. «Cuando un técnico juega a político, mal asunto. Ahora bien, si quiere hacer política tiene que aceptar la crítica», señaló. Tellado además la tildó el pasado martes de «hooligan». Barcones aseguró que estas descalificaciones no le preocupan: «me ocupa proteger a los españoles de los incendios».

El rey visita en Zamora a los afectados por el fuego: «Los testimonios son sobrecogedores»

En su visita ayer a las zonas afectadas por los incendios forestales de Castilla y León, el rey tildó de «sobrecogedores» los testimonios de los vecinos de Zamora, donde aseguró que su intención es «estar cerca» de los afectados y pudo escuchar lo ocurrido de mano de varios alcaldes, vecinos, ganaderos y comerciantes de la zona. Más tarde, ya desde la comarca de El Bierzo, Felive VI hizo un llamamiento a la unidad y a la colaboración para afrontar la recuperación tras esa oleada de incendios, reconociendo que «hay mucho que hacer, mucho esfuerzo, muchas personas e instituciones que tienen que trabajar en un propósito para sacar adelante la economía de la zona». Allí, desde el paraje de Las Médulas, aseguró que la dimensión de la «tragedia» se ve «claramente» a la vez que quiso destacar que «también hay muchos momentos donde se puede percibir la esperanza en el futuro, porque lo principal se ha podido salvar». Se trata de la primera parada de un viaje de tres días en el que los reyes visitarán las zonas más afectadas por el fuego, y que hoy los traerá a Galicia. Más concretamente, visitarán tres municipios de Ourense, donde se reunirán con los alcaldes y vecinos para conocer de primera mano las consecuencias de los incendios. La primera parada será en el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV, en Verín. Después, irán a una explotación ganadera de Cualedro, donde mantendrán un encuentro con el propietario y, finalmente, visitarán Medeiros, en Monterrei, para reunirse con los vecinos. La última parada del viaje será mañana, en Extremadura.

