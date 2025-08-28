El Gobierno reserva 66 millones para apoyar a las entidades locales en las reparaciones

El Ministerio de Política Territorial destinará 66 millones de euros para ayudar a las entidades locales en la recuperación de las zonas que sufrieron incendios e inundaciones, según se acordó el pasado martes en el Consejo de Ministros. La convocatoria de las subvenciones se realizará en el tercer trimestre de 2025 y se concederán a finales de año. El acuerdo permite al Ministerio de Política Territorial adquirir los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuro, pues estas ayudas se irán liberando entre 2025 y 2029.

Son apoyos destinados a las zonas declaradas catastróficas, entre las cuales hay 22 en Galicia. Se subvencionarán hasta el 50% del coste de los proyectos que pongan en marcha las entidades locales —ayuntamientos, diputaciones o consejos insulares— para la reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal, así como arreglos en la red viaria.

Para este año 2025 se reservan solo 165.000 euros. El grueso se desembolsará en 2026: 55,4 millones. Y el resto repartido en varias anualidades hasta 2029.

Pero no serán las únicas ayudas para los afectados por los incendios. Los ministerios competentes del Gobierno ya están trabajando para «agilizar» las compensaciones a los damnificados, según confirmó ayer el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

La declaración de zona catastrófica conlleva ayudas que van hasta 15.000 euros por vivienda destruida o 2.580 euros por daños a enseres de primera necesidad, aunque el Gobierno estudia ampliar sus cuantías.

Homogeneidad

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó ayer además el Real Decreto por el que se aprueban las directrices y criterios comunes de los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. La norma busca la homogeneización de los planes autonómicos al equiparar los criterios técnicos que apliquen.

