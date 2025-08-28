«Gratitud, reconocimiento y comprensión» de los reyes a los que lucharon contra los incendios de Ourense

Los Reyes trasladaron este jueves su "gratitud", "reconocimiento" y "comprensión" a quienes han luchado contra los incendios forestales que en los últimos días han afectado a varias poblaciones de la provincia de Ourense.

Así lo hicieron saber durante la visita que realizaron al Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV en Verín. En concreto, don Felipe verbalizó su "gratitud" por el esfuerzo desempeñado por quienes han trabajado para extinguir el fuego y el "reconocimiento" a su labor. Doña Letizia añadió a esas dos palabras la de "comprensión". La Reina argumentó que sólo quienes han tenido que enfrentarse a la crisis "sabe lo que ha tenido que pasar" y "las dificultades" que han tenido que afrontar. "Quienes habéis estado ahí sabéis lo que habéis pasado", reiteró.

Vista aérea de la superficie calcinada por el incendio forestal en A Mezquita (Ourense), que quemó más de 10.000 hectáreas. / Brais Lorenzo / EFE

Una vista de los monarcas que se produce el día en que el descenso de las temperaturas y el interminable trabajo de las fuerzas contraincendios permitieron dar por controlados durante la noche, tras más de dos semanas de lucha, los fuegos más graves de la ola incendiaria: Larouco-Seadur (30.000 ha), Chandrexa de Queixa (19.000 ha), Oímbra-Xinzo (17.000 ha), A Mezquita (10.000 ha) y Carballeda de Avia-Beade (4.000 ha). Aunque quedan activos dos focos menores, la situación marca un nuevo punto de inflexión en la peor crisis forestal del siglo en Galicia.

A esta hora la ola de incendios que desde hace más de dos semanas azota Galicia parece acercarse a su fin, puesto que por primera vez desde su inicio, no se notifica ningún foco activo en toda la comunidad.

El total de superficie arrasada este año 2025, con datos contabilizados desde el 1 de julio, es de 96.738 hectáreas. El peor dato de este siglo después de que ayer se superasen las cifras de la ola de incendios de 2006. Pero las imágenes del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis, siglas en inglés), integrado en el programa de satélites Copernicus, aumentan la superficie afectada hasta las 163.251 haectáreas.

Visita de los Reyes a Ourense para conocer los daños de los incendios Lucía Feijoo Viera

El Gobierno gallego aprobará este viernes ayudas que cubrirán viñas o granjas dañadas por los incendios El Gobierno gallego se reunirá de forma extraordinaria este viernes en Ourense, capital de la provincia más afectada en la comunidad por la que ya se ha convertido en una de las olas de incendios más duras de su historia para aprobar ayudas que palíen los efectos de las llamas en viviendas de varias localidades, pero también, la restauración de viñas o granjas. Fuentes del Gobierno gallego consultadas por Europa Press han ratificado que el objetivo de las ayudas que se ultiman es "priorizar" la reconstrucción de las viviendas habituales de vecinas y vecinos que vieron sus hogares afectados o incluso destruidos por las llamas. En todo caso, también habrá fondos para la restauración de edificaciones que servían como segunda o tercera residencia. Este esquema recuerda al que se siguió en 2022, en la anterior gran ola de incendios que sufrió Galicia, cuando O Courel (Lugo) y Valdeorras (Ourense) fueron los territorios más afectados.

Marlaska recuerda que las CCAA pueden pedir al Estado que asuma la competencia "si no pueden abordar la gestión" de los incendios El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado que si las comunidades autónomas "entienden en algún momento que no pueden abordar la gestión" de una emergencia le pueden pedir al Estado "que asuma esa competencia". "La competencia reside en la comunidad autónoma, el Estado le puede preguntar pero no desautorizar a la comunidad autónoma", ha señalado este jueves Marlaska durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado. Marlaska ha explicado que el Estado, con el nivel 2 de emergencia, "evidentemente interviene poniendo todos los medios nacionales, si son necesarios también internacionales, a disposición de la comunidad autónoma, que dirige, y no la desapodera". "Eso sería la excepción de la excepción y eso al PP y Vox les cuesta comprender. Eso es lealtad institucional, respetar el marco competencial y ayudar. Eso sí que es lealtad institucional", ha apuntado.

Los incendios intencionados llegan al 25% y la Guardia Civil avisa de que la única prevención es la "colaboración ciudadana" En Galicia, donde el porcentaje de incendiarios es alto en comparación con otras comunidades, ha sido fundamental el chivatazo vecinal para identificar a las personas que originaron los fuegos. El perfil del incendiario es un hombre de mediana edad que provoca el fuego por venganza, intereses económicos o simplemente por hacer el mal. Los incendios intencionados llegan al 25%.