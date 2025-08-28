Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Gratitud, reconocimiento y comprensión» de los reyes a los que lucharon contra los incendios de Ourense

Ya no queda ningún fuego activo por primera vez desde el inicio de la ola hace dos semanas. Desde el 1 de julio se han quemado 96.738 hectáreas

Los reyes llegan a Ourense para conocer los daños causados por los incendios

Los reyes llegan a Ourense para conocer los daños causados por los incendios

Lucía Feijoo Viera

Patricia Pedrido Davila | Marcos Romero | Alberto Leyenda | Edgar Melchor | Marta Clavero

Los Reyes trasladaron este jueves su "gratitud", "reconocimiento" y "comprensión" a quienes han luchado contra los incendios forestales que en los últimos días han afectado a varias poblaciones de la provincia de Ourense.

Así lo hicieron saber durante la visita que realizaron al Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV en Verín. En concreto, don Felipe verbalizó su "gratitud" por el esfuerzo desempeñado por quienes han trabajado para extinguir el fuego y el "reconocimiento" a su labor. Doña Letizia añadió a esas dos palabras la de "comprensión". La Reina argumentó que sólo quienes han tenido que enfrentarse a la crisis "sabe lo que ha tenido que pasar" y "las dificultades" que han tenido que afrontar. "Quienes habéis estado ahí sabéis lo que habéis pasado", reiteró.

Situación de los incendios forestales en Galicia este jueves 28 de agosto

Situación de los incendios forestales en Galicia este jueves 28 de agosto

Ver galería

Vista aérea de la superficie calcinada por el incendio forestal en A Mezquita (Ourense), que quemó más de 10.000 hectáreas. / Brais Lorenzo / EFE

Una vista de los monarcas que se produce el día en que el descenso de las temperaturas y el interminable trabajo de las fuerzas contraincendios permitieron dar por controlados durante la noche, tras más de dos semanas de lucha, los fuegos más graves de la ola incendiaria: Larouco-Seadur (30.000 ha), Chandrexa de Queixa (19.000 ha), Oímbra-Xinzo (17.000 ha), A Mezquita (10.000 ha) y Carballeda de Avia-Beade (4.000 ha). Aunque quedan activos dos focos menores, la situación marca un nuevo punto de inflexión en la peor crisis forestal del siglo en Galicia.

A esta hora la ola de incendios que desde hace más de dos semanas azota Galicia parece acercarse a su fin, puesto que por primera vez desde su inicio, no se notifica ningún foco activo en toda la comunidad.

Noticias relacionadas y más

El total de superficie arrasada este año 2025, con datos contabilizados desde el 1 de julio, es de 96.738 hectáreas. El peor dato de este siglo después de que ayer se superasen las cifras de la ola de incendios de 2006. Pero las imágenes del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis, siglas en inglés), integrado en el programa de satélites Copernicus, aumentan la superficie afectada hasta las 163.251 haectáreas.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Este pequeño pueblo coruñés tiene 'la mejor gastronomía atlántica, playas vírgenes y está declarado Conjunto Histórico-Artístico
  2. Así es el mercadillo más popular cerca de A Coruña: cada sábado desde hace más de 40 años
  3. Este pueblo a media hora de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
  4. Luz verde a expropiar 23 parcelas para la obra de la Travesía de Arteixo
  5. Estos son los pueblos más infravalorados de cada provincia de Galicia: poco conocidos, pero preciosos
  6. El 'Caribe Gallego' está a solo una hora de A Coruña: 'poco conocida' y con un paseo marítimo que merece la pena recorrer
  7. Un influencer estadounidense se deshace en elogios hacia este 'infravalorado' rincón de Galicia: 'Non podo describir a súa beleza
  8. Galicia afronta una subida de temperaturas con ocho incendios activos y Vilaboa y todo Ourense en situación 2 de alerta

«Gratitud, reconocimiento y comprensión» de los reyes a los que lucharon contra los incendios de Ourense

«Gratitud, reconocimiento y comprensión» de los reyes a los que lucharon contra los incendios de Ourense

VÍDEO | El impactante momento en el que dos personas son arrastradas por el oleaje en Cíes

VÍDEO | El impactante momento en el que dos personas son arrastradas por el oleaje en Cíes

Detenido un vecino de O Pino acusado de provocar cuatro incendios forestales

Detenido un vecino de O Pino acusado de provocar cuatro incendios forestales

Cinco rincones mágicos de las Rías Altas para ver el atardecer en Galicia

Cinco rincones mágicos de las Rías Altas para ver el atardecer en Galicia

Los reyes llegan a Verín para conocer los daños causados por los incendios

Los reyes llegan a Verín para conocer los daños causados por los incendios

A un paso de la extinción: los incendios más grandes de la historia de Galicia ya están controlados

A un paso de la extinción: los incendios más grandes de la historia de Galicia ya están controlados

Dieciséis detenidos, dos en Galicia, por distribuir imágenes de agresiones sexuales a menores

Dieciséis detenidos, dos en Galicia, por distribuir imágenes de agresiones sexuales a menores

Los incendios en Galicia tensan el inicio de un curso político cargado de polémicas

Los incendios en Galicia tensan el inicio de un curso político cargado de polémicas
Tracking Pixel Contents