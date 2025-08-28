Moncloa enviará a la Policía a las comunidades que rehúsen menores

En julio, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que se regulan las medidas que se deben adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección de la infancia migrante no acompañada, una norma que contempla la posibilidad de pedir ayuda a la Policía y a la Fiscalía en caso de que las comunidades se nieguen a recibir a los menores que les correspondan. Que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, verbalizase ayer esa amenaza provocó encendidas reacciones en varias comunidades, en su mayoría reacias a asumir el reparto designado por el Gobierno. Con todo, Galicia, hasta ahora reticente a la distribución aprobada con el argumento de que no se puede ofrecer lo que no se tiene, aseguraba ayer, en boca de su presidente, Alfonso Rueda, que cumplirá pese a verse «sobrepasada».

Después de que el titular de la cartera de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, mostrase ayer en una entrevista en TVE su confianza en que ninguna comunidad impida el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias y avisase de que, si eso sucediese, «lógicamente tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y hacer que se cumpla la legislación», las reacciones no se hicieron de rogar en forma de comentarios, como el de la presidenta de Baleares, Marga Prohens, que acusó al Gobierno de «matonismo» y «amenazas intolerables», y más recursos, si bien Torres opinó que no tienen «ningún recorrido». Madrid anunció un tercer recurso contra el reparto acordado por La Moncloa y Andalucía lo está «estudiando». Se sumarían a los avanzados el martes por la Comunidad Valenciana y Castilla y León. Once autonomías ya habían recurrido el asunto en el Constitucional.

Las que ahora reinciden en recursos cargan contra el Real Decreto aprobado esta semana para derivar menores migrantes a las autonomías. Es el último paso —de hecho hoy entrará en vigor— para moverlos desde las comunidades y ciudades autónomas más tensionadas —Canarias, Ceuta y Melilla— a otros territorios. Canarias ya ha pedido activar la contingencia migratoria por triplicar la capacidad de acogida reflejada en el Real Decreto y su presidente, Fernando Clavijo, apelaba ayer a la «humanidad» del resto de las autonomía al tiempo que se mostraba «convencido» de que la Fiscalía intervendrá «de oficio» para garantizar el cumplimiento legal.

También ayer el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, avisaba de «consecuencias legales» para las comunidades que no cumplan y se nieguen a acoger. En todo caso, no cree, «por mucha instrucción que puedan tener desde algún sitio, que quieran incumplir la ley abiertamente».

Galicia, que repetía que no iba a «aceptar imposiciones» del Gobierno en la materia, sí asumirá ahora a los menores, pese a insistir Rueda en que Cataluña y País Vasco «no van a recibir prácticamente ningún menor» y las demás comunidades deben acoger «una cantidad muy por encima de nuestras posibilidades, sin planificación, sin comunicación y sin recursos económicos». «El Gobierno sabrá lo que está haciendo, nosotros no tenemos capacidad para esa absorción. Por supuesto que cumpliremos la ley y sabemos cuales son nuestras obligaciones legales, pero el Gobierno nos lleva a un cumplimiento imposible», aseguraba ayer Rueda.

Suscríbete para seguir leyendo