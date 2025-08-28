Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los reyes llegan a Verín para conocer los daños causados por los incendios

En su primera parada, Felipe VI y doña Letizia han visitado el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV

Los reyes, acompañados por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, han llegado este jueves a Verín para conocer de primera mano los daños causados por los incendios forestales en la provincia de Ourense y saludar a los efectivos que participaron en las tareas de extinción.

En su primera parada, Felipe VI y doña Letizia han visitado el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV, al que han llegado pasadas las 12:30 horas.

Allí han sido recibidos entre aplausos por algunos vecinos de la zona y han saludado a las autoridades, entre ellas el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la conselleira de Medio Rural, María José Gómez; el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; así como los alcaldes de las localidades ourensanas de Verín y Monterrei, Gerardo Seoane y José Luis Suárez, respectivamente.

