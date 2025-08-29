Esta casa-restaurante trabaja con "cociña de ferro" y tiene un menú por solo 14 euros: a 1 hora de A Coruña
Los precios del menú suben a 18€ los fines de semana
La "Galicia de siempre", como llaman algunos, sigue viva aunque en rincones alejados del foco. Las franquicias, los restaurantes fusión y otras gastronomías han invadido las grandes ciudades gallegas y es por ello que no hay casi espacio para esos locales más rústicos y tradicionales que no son tan rentables y lujosos.
Sin embargo, bastan unos kilómetros en coche alejándonos de las principales urbes para adentrarnos en esa Galicia considerada como "la original" y ver que todavía gran parte de su esencia se mantiene. Eso le pasó a Senen Morán, el tiktoker asturiano que se llevó una gran sorpresa al adentrarse en la provincia de Lugo.
Allí encontró 'A Taberna de Montse', en Orrea, un restaurante con el que "flipó" por el tipo de local y los precios: a 14 euros el menú del día. "Te ponen embutido cortesía de la casa (no te lo cobran), comes literalmente en la cocina. El menú incluye primeros, segundos, bebida, postre y café", añadió durante el vídeo.
Así fue su visita a 'A Taberna de Montse'
"Acabo de comer en un sitio en Galicia por 14 euros con el que vais a flipar. Reservad, porque se ponen hasta los topes", introducía el vídeo antes de mostrar el interior del local, sus platos y lo bien que se come, destacando el guiso con langostinos, el solomillo con patatas y la gran variedad de postres, hasta 10.
El menú no es exclusivo de los días laborables, sino que se extiende a sábados y festivos, aunque aumentando su precio a 18 euros. Además, en su horario de cocina de 13:00 horas a 16:00 es posible pedir, además del menú del día, un cocido completo por 23 euros, un menú infantil por 9 euros y un menú con chuleta de ternera.
- Este pequeño pueblo coruñés tiene 'la mejor gastronomía atlántica, playas vírgenes y está declarado Conjunto Histórico-Artístico
- Así es el mercadillo más popular cerca de A Coruña: cada sábado desde hace más de 40 años
- El 'Caribe Gallego' está a solo una hora de A Coruña: 'poco conocida' y con un paseo marítimo que merece la pena recorrer
- Este pueblo a media hora de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
- Luz verde a expropiar 23 parcelas para la obra de la Travesía de Arteixo
- Estos son los pueblos más infravalorados de cada provincia de Galicia: poco conocidos, pero preciosos
- Un influencer estadounidense se deshace en elogios hacia este 'infravalorado' rincón de Galicia: 'Non podo describir a súa beleza
- Galicia afronta una subida de temperaturas con ocho incendios activos y Vilaboa y todo Ourense en situación 2 de alerta