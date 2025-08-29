Esta casa-restaurante trabaja con "cociña de ferro" y tiene un menú por solo 14 euros: a 1 hora de A Coruña

La "Galicia de siempre", como llaman algunos, sigue viva aunque en rincones alejados del foco. Las franquicias, los restaurantes fusión y otras gastronomías han invadido las grandes ciudades gallegas y es por ello que no hay casi espacio para esos locales más rústicos y tradicionales que no son tan rentables y lujosos.

Sin embargo, bastan unos kilómetros en coche alejándonos de las principales urbes para adentrarnos en esa Galicia considerada como "la original" y ver que todavía gran parte de su esencia se mantiene. Eso le pasó a Senen Morán, el tiktoker asturiano que se llevó una gran sorpresa al adentrarse en la provincia de Lugo.

Allí encontró 'A Taberna de Montse', en Orrea, un restaurante con el que "flipó" por el tipo de local y los precios: a 14 euros el menú del día. "Te ponen embutido cortesía de la casa (no te lo cobran), comes literalmente en la cocina. El menú incluye primeros, segundos, bebida, postre y café", añadió durante el vídeo.

Así fue su visita a 'A Taberna de Montse'

El menú de lunes a viernes está a 14 euros, es algo más caro el finde pero tampoco mucho más; a 18. La ubicación es el Km-50 de la Nacional 640.

"Acabo de comer en un sitio en Galicia por 14 euros con el que vais a flipar. Reservad, porque se ponen hasta los topes", introducía el vídeo antes de mostrar el interior del local, sus platos y lo bien que se come, destacando el guiso con langostinos, el solomillo con patatas y la gran variedad de postres, hasta 10.

El menú no es exclusivo de los días laborables, sino que se extiende a sábados y festivos, aunque aumentando su precio a 18 euros. Además, en su horario de cocina de 13:00 horas a 16:00 es posible pedir, además del menú del día, un cocido completo por 23 euros, un menú infantil por 9 euros y un menú con chuleta de ternera.