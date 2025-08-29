El Gobierno, abierto a revisar la cooperación ante los incendios, acusa a Feijóo de «montar el lío»
El PP asegura que hubo un problema de «falta medios y voluntad»
Noela Vázquez Dosil
El ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, aseguró ayer que el Gobierno está dispuesto a revisar la cooperación con las comunidades en materia de incendios en el marco del Pacto de Estado propuesto por Sánchez, a la vez que arremetió contra el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, por ordenar a sus barones «montar el lío», en línea con las acusaciones vertidas estos días por la ministra de Defensa, Margarita Robles.
«Yo me imaginaba al presidente autonómico de turno con una mano llamando al Gobierno para pedir la UME y con la otra escuchando a Feijóo para decirle que montara un pollo. En un estado autonómico como el nuestro lo que hace falta es cooperación y lealtad institucional», aseveró en declaraciones en TVE, defendiendo que su Ejecutivo fue «transparente» a la hora de informar de los medios de los que disponía.
Siguiendo esta idea, también ayer el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, recordó que si las comunidades «entienden» que no pueden «abordar la gestión» de una emergencia como la de los incendios, pueden pedir al Gobierno que «asuma las competencias», asegurando que se pusieron a disposición de las autonomías todos los medios solicitados.
Por su parte, el PP mantiene que el problema no fue competencial, sino de «falta de voluntad y falta de medios» por parte del Gobierno. Así lo aseguró la vicesecretaria popular de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, que acusó al Ejecutivo central de «no hacer todo lo posible».
El BNG pide la dimisión de Rueda
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, instó ayer al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a dimitir tras «perder la legitimidad» por su gestión de los medios en la ola de incendios. Fueron sus «fallos» y su «incompetencia», aseguró la nacionalista, los que propiciaron esta «auténtica catástrofe desde el punto de vista ambiental, social y ecológico». «Rueda no hizo lo que tenía que hacer para evitar una situación que sabíamos que podría darse porque los expertos llevan años alertando del riesgo que tenemos con los incendios forestales», aseveró, al tiempo que arremetió contra la Xunta por «no ejecutar 11 millones de euros en presupuesto» para prevenir los incendios. En esta línea, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, aseguró que «todo apunta a responsabilidades políticas» de la Xunta en la gestión de los incendios de este verano, que «se manejaron desde la más absoluta incompetencia y descoordinación», y que el presidente tendrá que explicar en la Cámara el 9 de septiembre.
