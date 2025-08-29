Incendios en Galicia | A punto de superar la peor ola incendiaria del siglo

La ola de incendios que desde hace más de dos semanas azota Galicia parece acercarse a su fin, puesto que por primera vez desde su inicio, no se notifica ningún foco activo en toda la comunidad.

El total de superficie arrasada este año 2025, con datos contabilizados desde el 1 de julio, es de 96.738 hectáreas. El peor dato de este siglo después de que ayer se superasen las cifras de la ola de incendios de 2006. Pero las imágenes del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis, siglas en inglés), integrado en el programa de satélites Copernicus, aumentan la superficie afectada hasta las 163.251 haectáreas.

La bajada de las temperaturas, la humedad y las lluvias, aunque escasas, han ayudado a dar un paso casi definitivo para acabar con la ola de incendios que ha asolado Galicia durante el mes de agosto. Se han quemado 96.738 hectáreas desde el 1 de julio, de acuerdo con las estimaciones de la Consellería de Medio Rural.

Según el último parte de la Xunta, no hay fuegos activos. Solo quedan dos en la primera fase, estabilizados, los de A Pobra do Brollón-Abrence (900 ha) Y Avión-Nieva (250 ha).

El resto, entre ellos los megaincendios históricos que ha sufrido la provincia de Ourense, han quedado controlados en las últimas jornadas, el último de ellos el de Carballeda de Valdeorras-Casaio (5.000 ha).

También permanecen controlados los fuegos de Larouco-Seadur (alrededor de 30.000 ha); Chandrexa de Queixa (19.000 ha); Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa e Gudín, 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes y As Regadas, 4.000 ha); Maceda (Santiso e Castro de Escuadro, 3.500 ha); Montederramo-Paredes (120 ha) y Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha).

Visita de los Reyes

Los Reyes trasladaron este jueves su "gratitud", "reconocimiento" y "comprensión" a quienes han luchado contra los incendios forestales que en los últimos días han afectado a varias poblaciones de la provincia de Ourense.

Así lo hicieron saber durante la visita que realizaron al Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV en Verín. En concreto, don Felipe verbalizó su "gratitud" por el esfuerzo desempeñado por quienes han trabajado para extinguir el fuego y el "reconocimiento" a su labor.

Los reyes Felipe VI y Letizia saludan a varios miembros de los servicios de extinción

Doña Letizia añadió a esas dos palabras la de "comprensión". La Reina argumentó que sólo quienes han tenido que enfrentarse a la crisis "sabe lo que ha tenido que pasar" y "las dificultades" que han tenido que afrontar. "Quienes habéis estado ahí sabéis lo que habéis pasado", reiteró.

Castilla y León mantiene 16 incendios activos, 10 de gravedad y 4 declarados este jueves Castilla y León mantiene activos 16 incendios forestales, con cinco de nivel 2 de gravedad, entre los que preocupa el de Fasgar-Igüeña (León), que sigue avanzado impulsado por el viento, y otros cinco de nivel 1, a los que se suman seis activos sin peligro, tras un jueves en el que se declararon cuatro nuevos fuegos, el más grave uno intencionado en Berlanga del Bierzo, por el que hay un detenido. La evolución de los incendios sigue siendo favorable, si bien el viento continúa causando reactivaciones que complican las labores de extinción y es especialmente intenso en Fasgar, fuego de gestión conjunta con el de Igüeña, que mantiene mucha actividad y avanza impulsado por rachas de hasta 50 km/h.

Declarado nivel 1 de emergencia por un incendio en Bédar y Lubrín (Almería) que provoca cinco desalojados La Junta de Andalucía ha declarado el nivel 1 de emergencia por un incendio forestal que afecta a los términos municipales de Bédar y Lubrín, en la provincia de Almería. El fuego ya ha provocado el desalojo de cinco personas en esta zona de la Sierra de los Filabres. El servicio de atención de incendios forestales de Andalucía (Infoca) ha desplazado a la zona 11 grupos de bomberos forestales y cinco autobombas, según ha informado a través de su perfil de la red social X.

Los brigadistas que negaron el saludo a Mañueco: "Nos faltan medios" No los dejaban regresar al recinto del Cecopi por el cerco de seguridad impuesto por la visita de los reyes tras retornar a la base para el descanso en su turno de trabajo. Solventada la prohibición, la brigada de Villardeciervos y los dos trabajadores de la "Charlie" (autobomba) pidieron expresamente saludar a los monarcas. La imagen servida por la Casa Real reflejó el momento en que Chema y Fran negaron el saludo al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El rostro serio y duro de Fran en las imágenes sorprende porque es una persona que sonríe y tiene buen trato con el público. Su frase al presidente autonómico, censurando "el despilfarro" con que fueron calificados por el consejero, estaba guardada en la memoria de los bomberos del monte y de todos los habitantes de la Sierra de la Culebra y Sanabria tras los incendios. Lea aquí toda la información

Galicia incrementó un 35% el gasto en prevención de incendios en la última década Cuando el monte arde se repite el mantra de que los incendios se apagan en invierno. Pero, ¿se invierte poco en prevención? La Consellería de Medio Rural tiene presupuestados para este año 50,5 millones de euros en actuaciones para evitar fuegos. Se trata de un 35 por ciento más que hace una década. De hecho, hay ya un mayor esfuerzo económico en medidas preventivas que en extinción. La Xunta de Galicia reservó para este año 39,1 millones dirigidos al dispositivo de lucha contra el fuego. En todo caso, el departamento que dirige María José Gómez reconoce que hacer frente a la devastadora ola deincendios de agosto le saldrá más caro pues ha tenido que inyectar más fondos, si bien aún no ha cuantificado el importe final. Lea aquí toda la información