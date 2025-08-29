Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendios en Galicia | A punto de superar la peor ola incendiaria del siglo

Ya no queda ningún fuego activo por primera vez en dos semanas | Desde el 1 de julio se han quemado 96.738 hectáreas

Vista aérea de la superficie calcinada por el incendio forestal en A Mezquita (Ourense), que quemó más de 10.000 hectáreas. / Brais Lorenzo / EFE

RAC

Patricia Pedrido Davila, Marcos Romero, Alberto Leyenda, Edgar Melchor y Marta Clavero

La ola de incendios que desde hace más de dos semanas azota Galicia parece acercarse a su fin, puesto que por primera vez desde su inicio, no se notifica ningún foco activo en toda la comunidad.

El total de superficie arrasada este año 2025, con datos contabilizados desde el 1 de julio, es de 96.738 hectáreas. El peor dato de este siglo después de que ayer se superasen las cifras de la ola de incendios de 2006. Pero las imágenes del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis, siglas en inglés), integrado en el programa de satélites Copernicus, aumentan la superficie afectada hasta las 163.251 haectáreas.

La bajada de las temperaturas, la humedad y las lluvias, aunque escasas, han ayudado a dar un paso casi definitivo para acabar con la ola de incendios que ha asolado Galicia durante el mes de agosto. Se han quemado 96.738 hectáreas desde el 1 de julio, de acuerdo con las estimaciones de la Consellería de Medio Rural.

Según el último parte de la Xunta, no hay fuegos activos. Solo quedan dos en la primera fase, estabilizados, los de A Pobra do Brollón-Abrence (900 ha) Y Avión-Nieva (250 ha).

El resto, entre ellos los megaincendios históricos que ha sufrido la provincia de Ourense, han quedado controlados en las últimas jornadas, el último de ellos el de Carballeda de Valdeorras-Casaio (5.000 ha).

También permanecen controlados los fuegos de Larouco-Seadur (alrededor de 30.000 ha); Chandrexa de Queixa (19.000 ha); Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa e Gudín, 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes y As Regadas, 4.000 ha); Maceda (Santiso e Castro de Escuadro, 3.500 ha); Montederramo-Paredes (120 ha) y Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha).

Visita de los Reyes

Lucía Feijoo Viera

Los Reyes trasladaron este jueves su "gratitud", "reconocimiento" y "comprensión" a quienes han luchado contra los incendios forestales que en los últimos días han afectado a varias poblaciones de la provincia de Ourense.

Así lo hicieron saber durante la visita que realizaron al Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV en Verín. En concreto, don Felipe verbalizó su "gratitud" por el esfuerzo desempeñado por quienes han trabajado para extinguir el fuego y el "reconocimiento" a su labor.

Los reyes Felipe VI y Letizia saludan a varios miembros de los servicios de extinción / Brais Lorenzo / EFE

Doña Letizia añadió a esas dos palabras la de "comprensión". La Reina argumentó que sólo quienes han tenido que enfrentarse a la crisis "sabe lo que ha tenido que pasar" y "las dificultades" que han tenido que afrontar. "Quienes habéis estado ahí sabéis lo que habéis pasado", reiteró.

