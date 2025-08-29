Una mujer muere en Santiago atropellada por el tren turístico
Ha ocurrido en Virxe da Cerca | El Concello confirma que hay una mujer fallecida pero añade que "todavía es pronto para conocer las circunstancias del siniestro"
Ángel Martínez
Tragedia en el centro de Compostela. Una mujer ha muerto en Santiago en la mañana de este viernes tras ser atropellada por el tren turístico en la calle Virxe da Cerca. El Concello ha confirmado a El Correo Gallego --del mismo grupo editorial que este periódico-- que hay una mujer fallecida pero añade que "todavía es pronto para conocer las circunstancias del siniestro".
El atropello se produjo en un paso de cebra cuando la mujer se disponía a cruzar. Al parecer el tren no tuvo tiempo suficiente para frenar y arrolló a la víctima.
Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de la Policía Local, que han cortado el tráfico en toda Virxe da Cerca y en Praza de Galicia, y los Bomberos de Santiago.
El Concello de Santiago aprobó en abril la adjudicación del nuevo contrato para el servicio de tren turístico a la empresa Autocares Rías Baixas, con una duración de seis años.
(NOTICIA EN DESARROLLO - HABRÁ AMPLIACIÓN)
