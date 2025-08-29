Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Parte de la costa de A Coruña y todo el litoral de Lugo, en alerta por fuerte oleaje

Un frente atlántico barrerá el tercio norte peninsular dejando cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones en Galicia

Fuerte oleaje esta semana en la costa de A Coruña.

Fuerte oleaje esta semana en la costa de A Coruña.

RAC

Agencias

Buena parte del litoral de la provincia de A Coruña y toda la costa de Lugo están hoy en alerta amarilla por fenómenos costeros y olas de hasta 6 metros, según la información ofrecida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este viernes, un frente atlántico barrerá el tercio norte peninsular dejando cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones en Galicia.

Cargando previsión del tiempo...

La Aemet destaca que también hay probabilidad de brumas frontales en Galicia y bancos de niebla matinales dispersos en otras áreas.

La playa del Orzán, en A Coruña, cerrada por el fuerte oleaje durante las mareas vivas

La playa del Orzán, en A Coruña, cerrada por el fuerte oleaje durante las mareas vivas

Ana Carro

En A Coruña, a principios de esta semana la Policía Local desalojaba a los bañistas de los arenales del centro de la ciudad debido a las mareas vivas y la coincidencia de este fenómeno con fuerte oleaje también llevaba a las autoridades municipales a cerrar los accesos a la playa del Orzán.

La playa del Orzán, cerrada por las mareas vivas en A Coruña

La playa del Orzán, cerrada por las mareas vivas en A Coruña

Ver galería

La playa del Orzán, cerrada por las mareas vivas en A Coruña / Iago López / RollerAgencia

Las mínimas suben en el extremo noroeste peninsular. Más información.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Este pequeño pueblo coruñés tiene 'la mejor gastronomía atlántica, playas vírgenes y está declarado Conjunto Histórico-Artístico
  2. Así es el mercadillo más popular cerca de A Coruña: cada sábado desde hace más de 40 años
  3. El 'Caribe Gallego' está a solo una hora de A Coruña: 'poco conocida' y con un paseo marítimo que merece la pena recorrer
  4. Este pueblo a media hora de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
  5. Luz verde a expropiar 23 parcelas para la obra de la Travesía de Arteixo
  6. Estos son los pueblos más infravalorados de cada provincia de Galicia: poco conocidos, pero preciosos
  7. Un influencer estadounidense se deshace en elogios hacia este 'infravalorado' rincón de Galicia: 'Non podo describir a súa beleza
  8. Galicia afronta una subida de temperaturas con ocho incendios activos y Vilaboa y todo Ourense en situación 2 de alerta

Galicia, a punto de superar la peor ola de incendios del siglo

Galicia, a punto de superar la peor ola de incendios del siglo

Rescatados once tripulantes de un pesquero gallego al sufrir un naufragio en Azores

Rescatados once tripulantes de un pesquero gallego al sufrir un naufragio en Azores

Parte de la costa de A Coruña y todo el litoral de Lugo, en alerta por fuerte oleaje

Parte de la costa de A Coruña y todo el litoral de Lugo, en alerta por fuerte oleaje

Buscan vecinos en este pueblo a 1 hora de A Coruña: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros

Buscan vecinos en este pueblo a 1 hora de A Coruña: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros

O Courel, lecciones para aprender tres años después

O Courel, lecciones para aprender tres años después

La Xunta incrementó un 35% el gasto en prevención en la última década

La Xunta incrementó un 35% el gasto en prevención en la última década

El Gobierno, abierto a revisar la cooperación ante los incendios, acusa a Feijóo de «montar el lío»

«Gratitud, reconocimiento y comprensión» de los reyes a los que lucharon contra los incendios de Ourense

«Gratitud, reconocimiento y comprensión» de los reyes a los que lucharon contra los incendios de Ourense
Tracking Pixel Contents