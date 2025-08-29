Parte de la costa de A Coruña y todo el litoral de Lugo, en alerta por fuerte oleaje
Un frente atlántico barrerá el tercio norte peninsular dejando cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones en Galicia
Agencias
Buena parte del litoral de la provincia de A Coruña y toda la costa de Lugo están hoy en alerta amarilla por fenómenos costeros y olas de hasta 6 metros, según la información ofrecida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Este viernes, un frente atlántico barrerá el tercio norte peninsular dejando cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones en Galicia.
La Aemet destaca que también hay probabilidad de brumas frontales en Galicia y bancos de niebla matinales dispersos en otras áreas.
En A Coruña, a principios de esta semana la Policía Local desalojaba a los bañistas de los arenales del centro de la ciudad debido a las mareas vivas y la coincidencia de este fenómeno con fuerte oleaje también llevaba a las autoridades municipales a cerrar los accesos a la playa del Orzán.
Las mínimas suben en el extremo noroeste peninsular. Más información.
- Este pequeño pueblo coruñés tiene 'la mejor gastronomía atlántica, playas vírgenes y está declarado Conjunto Histórico-Artístico
- Así es el mercadillo más popular cerca de A Coruña: cada sábado desde hace más de 40 años
- El 'Caribe Gallego' está a solo una hora de A Coruña: 'poco conocida' y con un paseo marítimo que merece la pena recorrer
- Este pueblo a media hora de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
- Luz verde a expropiar 23 parcelas para la obra de la Travesía de Arteixo
- Estos son los pueblos más infravalorados de cada provincia de Galicia: poco conocidos, pero preciosos
- Un influencer estadounidense se deshace en elogios hacia este 'infravalorado' rincón de Galicia: 'Non podo describir a súa beleza
- Galicia afronta una subida de temperaturas con ocho incendios activos y Vilaboa y todo Ourense en situación 2 de alerta