Parte de la costa de A Coruña y todo el litoral de Lugo, en alerta por fuerte oleaje

Buena parte del litoral de la provincia de A Coruña y toda la costa de Lugo están hoy en alerta amarilla por fenómenos costeros y olas de hasta 6 metros, según la información ofrecida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este viernes, un frente atlántico barrerá el tercio norte peninsular dejando cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones en Galicia.

Cargando previsión del tiempo...

La Aemet destaca que también hay probabilidad de brumas frontales en Galicia y bancos de niebla matinales dispersos en otras áreas.

Ana Carro

En A Coruña, a principios de esta semana la Policía Local desalojaba a los bañistas de los arenales del centro de la ciudad debido a las mareas vivas y la coincidencia de este fenómeno con fuerte oleaje también llevaba a las autoridades municipales a cerrar los accesos a la playa del Orzán.

La playa del Orzán, cerrada por las mareas vivas en A Coruña / Iago López / RollerAgencia

Las mínimas suben en el extremo noroeste peninsular. Más información.