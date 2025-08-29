Rescatados once tripulantes de un pesquero gallego al sufrir un naufragio en Azores
Europa Press
El pesquero gallego Nuevo Salmón ha sufrigo un naufragio cerca de las islas Azores. Sus once tripulantes han sido rescatados, en buen estado, por el mercante CS Standard y trasladados en helicóptero al archipiélago.
La embarcación, con base en el municipio pontevedrés de A Guardia, se ha hundido 150 millas al este de Azores, que pertenece a la zona SAR ('Search and Rescue') portuguesa, según informa Salvamento Marítimo en su perfil de 'X'.
Se trata de un buque construido en el 1990, detallan los datos del censo del Ministerio de Pesca.
La emergencia ha sido coordinada por el Centro de Coordinación de Rescate (RCC) Ponta Delgada. El Centro Nacional de Coordinación de Salvamento (CNCS) recibió la alerta de la radiobaliza y el personal ha estado en contacto constante con el centro portugués.
