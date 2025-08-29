Rescatados dos tripulantes de un pesquero hundido cerca de Cabo Vilán

El pesquero gallego 'A Fervenza' ha sufrido en las últimas horas una vía de agua, lo que ha provocado su hundimiento en las proximidades de Cabo Vilán, en Camariñas (A Coruña). Sus únicos dos tripulantes han sido rescatados y trasladados a la localidad de Costa da Morte y se encuentran en buen estado. Es el segundo hundimiento de un barco gallego en las últimas horas tras el naufragio de otro pesquero con base en la localidad pontevedresa de A Guarda en aguas cercanas al archipiélago de las Azores, con once tripulantes rescatados.

Salvamento Marítimo informa de que en el caso del buque A Fervenza, tras recibir alerta de radiobaliza y aviso de otro pesquero en la zona, el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) Fisterra movilizó a la lancha Salvamar Altair y el helicóptero Helimer 402.

Entonces, el pesquero Zeus, que estaba en la zona, avisó de que tenía a los dos tripulantes del A Fervenza a bordo y en buen estado y, posteriormente, del hundimiento de la embarcación. La lancha de Salvamento se encargó de recoger a los marineros y trasladarlos a Camariñas, tras realizar labores de dispersión mecánica de restos de contaminación procedentes del hundimiento.

El A Fervenza es un pesquero con base en Cillero (Lugo) y construido en el 2006, con una eslora total de 9,95 metros y casco de acero, detallan los datos del censo del Ministerio de Pesca.