Los arquitectos asumirán los gastos de visado para reformar las casas quemadas
Facilitarán la labor de inspección técnica de los daños ocasionados
R.S.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) asumirá los gastos de tramitación de visado y registro de los trabajos de rehabilitación u obra nueva en los inmuebles afectados por los incendios.
Para cubrir estos gastos habilitarán un fondo de emergencia. Además se comprometen a facilitar la labor de inspección técnica de los edificios dañados, ofrecerán apoyo técnico a las personas colegiadas y a la ciudadanía afectada, acompañándolas en el proceso de recuperación y crearán una bolsa de voluntarios para los trabajos de mayor urgencia. Según el colegio, estas medidas «pretenden ser un gesto útil e inmediato, que complemente las ayudas de la Xunta y el Estado y que alivie la pesada carga que sufren familias, ayuntamientos y comunidades que lo perdieron todo».
