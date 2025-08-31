Feijóo acusa al Gobierno de ponerse "de perfil frente a los incendios" y llama a un "cambio de valores"

La carballeira de San Xusto, en el concello pontevedrés de Cerdedo-Cotobade, fue nuevamente el lugar escogido por el Partido Popular para abrir el curso político tras el descanso estival ante 2.000 militantes y simpatizantes de la formación. Tras un mes de agosto en el que los incendios forestales han asolado el noroeste de España, la gestión de los fuegos ha marcado los discursos del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

La dilación en la entrega de medios terrestres y aéreos, sumada a la decisión de no elevar la emergencia a nivel 3 y tomar el mando de la extinción de las llamas han sustanciado las críticas del líder de la oposición, que considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha asumido sus competencias mientras las llamas calcinaban casi 400.000 hectáreas.

«Ya está bien de ponerse de perfil. España necesita un Gobierno más preocupado por perder los montes que por perder el relato», censuró Feijóo. En opinión del líder de la oposición, el Gobierno ha usado a las comunidades durante esta crisis «para salvarse de su responsabilidad» generando, incluso, que haya quien hable de España como de un «Estado fallido» cuando lo que existe «es un Gobierno fallido».

Las comunidades han estado durante esta crisis «a la altura de las circunstancias», ha apuntado Feijóo, que recordó como entre las diferentes comunidades se han enviado medios para hacer frente a las llamas sin necesidad siquiera de realizar la petición mientras el Gobierno demandaba a los diferentes presidentes autonómicos el envío de la relación de medios y personal necesarios para colaborar en la extinción.

«Los recursos de España no están para ser mendigados, sino para ponerlos a disposición de sus propietarios, que son los españoles. El presidente no está para que los problemas le resbalen, sino para comprometerse, con liderazgo, decisión y humildad», lamentó Feijóo. Es por ello que apuntó que no es necesario un cambio en «la arquitectura del Estado» sino en el Gobierno, y prometió que en caso de llegar a la Moncloa «pase lo que pase en España» será su competencia ya que «lo que sucede en una comunidad autónoma» atañe a todo el país.

Feijóo inaugura el curso político junto a Rueda en Cerdedo / Jesús Prieto

Tras las críticas contra el registro de incendiarios, una de las 50 medidas que el PP ha propuesto para combatir los incendios forestales, el presidente popular ha llamado al Gobierno a acudir a «Oímbra o Cualedro» para decir a los vecinos que «son pocos los incendiarios». «Que vengan y le digan que son cosa de Feijóo y les expliquen por qué los incendios se dan por la noche», apuntó. Si bien, como recordó esta misma semana la senadora del BNG, Carme da Silva, esta propuesta ya estaba incluida en el anteproyecto de ley para la prevención de incendios en 2021, cuando todavía lideraba la Xunta. Sin embargo, nunca llegó a formalizarse.

En este sentido, Feijóo defendió la «solvencia» de sus propuestas mientras el Gobierno no ha puesto «ninguna» sobre la mesa. Más allá de los incendios provocados, Feijóo apuntó la necesidad de estudiar también las causas naturales de los fuegos, pero llamó a hacerlo al margen del «fanatismo ideológico» en clara alusión al Pacto de Estado para la mitigación y adaptación a la emergencia climática propuesto por Sánchez en su visita a la zona calcinada en Ourense.

«Cómo se puede hablar de un pacto si son incapaces de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE)», afeó Feijóo que considera que en el Ejecutivo central «se creen que saben más de montes en el Paseo de la Castellana, que en los pueblos de España».

Feijóo inaugura el curso político junto a Rueda en Cerdedo / Jesús Prieto

Rueda critica a quienes tratan de sacar «rédito político» de las llamas

Sobre los incendios pivotó también la intervención del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que al igual que su predecesor en el cargo, criticó la tardanza del Gobierno en la entrega de medios a Galicia para hacer frente a las llamas y la no asunción de su responsabilidad: «Hasta donde tiene que llegar la gravedad de la catástrofe, para que se den cuenta de que es una responsabilidad de todos».

Rueda contrapuso el modo de actuar del Ejecutivo central con el del resto de gobiernos autonómicos. «Hubo muchos presidentes autonómicos y de todos los colores políticos que llamó y dijo: “¿Qué hace falta?”, sin necesidad de enviar por escrito una relación de necesidades», destacó Rueda. Un compromiso que el mandatario gallego quiso ejemplificar en el presidente andaluz, Juanma Moreno, el único barón popular que acompañó a Feijóo en San Xusto, más allá del propio Rueda.

En este momento, cuando en Galicia ya no queda ningún incendio activo, Rueda reivindicó el trabajo de la Xunta en la tramitación de las ayudas económicas para los damnificados por las llamas. «Están ya publicadas y desde mañana se podrán empezar a pedir», apuntó el presidente de la Xunta, que demandó al Estado ejecutarlas con la misma diligencia ya que «los gobiernos están para ayudar a la gente».

Alfonso Rueda mostró su enfado con aquellos que están tratando de «sacar rédito político» de las llamas. «Ni una sola manifestación contra la corrupción del Gobierno o la tardanza en la entrega de medios, pero sí para criticar a los de siempre», afeó el presidente de la Xunta, que mandó un dardo a la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz: «Paró sus vacaciones un día, para manifestarse contra unos incendios que no vio ni de lejos».

Feijóo inaugura el curso político junto a Rueda en Cerdedo / Jesús Prieto

Feijóo ve al Gobierno en «los minutos de descuento»

Al margen de la ola incendiaria, los ejes de la intervención de Alberto Núñez Feijóo en la apertura del nuevo curso político poco han variado durante el -sobrevalorado o no- descanso estival: las tramas de corrupción que afectan al presidente del Gobierno y su entorno familiar, los pactos con los nacionalismos periféricos que dilapidan la igualdad entre españoles y la promesa de un «cambio de valores» en cuanto arribe a la Moncloa.

Sin embargo, si ha habido dos puntos novedosos. Por una parte el marco temporal, Feijóo tiene la noción de que el Gobierno se encuentra en «los minutos de descuento» y, por lo tanto, este primer cuatrimestre de actividad política será «muy importante para el futuro de España». Por otra, la consciencia de que a su derecha hay una formación que demoscópicamente es cada día más fuerte, lo que obliga al líder del PP a tomar partido en algún tema sobre el que hasta el momento había tratado de pasar de puntillas. Ese partido es Vox y ese tema, «la inmigración irregular que se desborda sin que el Gobierno haga nada por arreglarlo».

Bien es cierto que el Real Decreto aprobado esta semana por el Ejecutivo central referente al reparto de menores migrantes no acompañados ha puesto el tema en la agenda.

Feijóo censuró que no se trata de que el Gobierno pretenda mantener una determinada política migratoria, si no que «no la tiene», con lo que ese «aquí vale todo» conlleva para la «convivencia» y que no es capaz siquiera de «garantizar la más mínima dignidad de los menores no acompañados que tenemos en España».

Así, Feijóo recordó que el Gobierno fue condenado por el Tribunal Supremo por la tutela de menores, afeó que el Gobierno pida a las comunidades que gestionen más de 3.000 menores «cuando tienen todos sus recursos públicos saturados». En este sentido, criticó las palabras del ministro Ángel Víctor Torres que aseguraba que enviaría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a aquellas comunidades que no quisieran cumplir con el reparto fijado en el ya mencionado Real Decreto: «El Gobierno amenazó a los presidentes de las comunidades autónomas con la policía si no cumplen. Y la pregunta es, ¿cómo le puede mandar usted a la policía a los presidentes autonómicos? Lo que tiene que mandar usted es a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a las fronteras españolas para asegurar la seguridad», pidió.

Por todo ello, el expresidente gallego se comprometió, de nuevo, a llevar a cabo «un cambio de valores» en caso de llegar a Moncloa. «Me comprometo a limpiar el nombre de la política que ha manchado el Gobierno de Pedro Sánchez. España no es este Gobierno y nosotros se la devolveremos a la gente», ha incidido el líder popular que ve al Ejecutivo central «peor de lo que empezó el verano».

En caso de lograrlo, el líder del PP prometió derogar «todo lo que huela a división y sectarismo», porque los populares, defendió, no buscan acceder a la Presidencia del Gobierno para «gestionar los escombros del sanchismo» sino para «sentar las bases de una España mejor».

Para finalizar, Feijóo pidió a los suyos «no bajar la cabeza ni los brazos». «Seguiremos mirando a los ojos de la gente porque el Gobierno no puede hacerlo. Seguiremos mirando al futuro, porque el Gobierno no puede hacerlo», concluyó.