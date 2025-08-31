El personal de extinción pide más formación y alargar contratos
R.S.
Santiago
La Asociación de Traballadores de Incendios Forestais de Galicia (Atrifoga) reclaman que ante la «catástrofe medioambiental» de este mes de agosto se amplíen los contratos del personal fijo discontinuo —que ahora son de nueve meses— al año completo. «El dispositivo de incendios forestales tiene que estar cubierto los 12 meses al año», aseguran. Además piden que se dote a los trabajadores del servicio de «formación continua» y de los recursos necesarios para garantizar la continuidad del trabajo preventivo durante todo el año. Y advierten de la necesidad «urgente» de cubrir todas las plazas creadas y las vacantes existentes.
