El pueblo donde mejor se come de Galicia: un tesoro "infravalorado" en plena Ribeira Sacra

A estas alturas nadie puede negar la calidad de la gastronomía de Galicia. Si bien podemos recomendar una amplia variedad de localidades en las que se come genial, existe un rincón en específico que lo tiene todo: sabor, tradición y una belleza "que deja sin palabras", pues se ubica en uno de los paraísos naturales más espectaculares de la comunidad gallega.

Estamos haciendo referencia a la Ribeira Sacra que, según la revista Viajar, esconde el "pueblo donde mejor se come de Galicia".

Una pequeña localidad a la que consideran como "uno de los tesoros más infravalorados de toda la comunidad". Además de ser uno de los pueblos más bonitos de España, se ha ganado a pulso la fama de "tener algunos de los mejores bares y tabernas de la región".

El pueblo donde mejor se come

Se trata de Sober (Lugo), en donde comer bien no es una opción, "es prácticamente un deber". Su gastronomía gira en torno a los productos de proximidad, prestando especial atención a su calidad.

Desde la revista Viajar destacan el pulpo á feira, las zamburiñas y los vinos de la zona, con los que no querrás dejar de brindar.

Además de incidir en el encanto del entorno, con paisajes de ensueño, miradores y rutas de senderismo, Viajar hace especial mención a uno de los grandes templos gastronómicos de la Ribeira Sacra, ubicado también en Sober: Berso.

Su lema "tradicionalmente moderno" define a la perfección lo que se puede encontrar en este restaurante ubicado en la rúa do Progreso.

La clave de la cocina de Berso, bajo el mando de Martín Mantilla, son las recetas tradicionales adaptadas a los tiempos de hoy.

En este restaurante todo gira en torno al producto, fresco y de temporada, con muchos ingredientes que salen de la huerta que tiene el propio local. Y tú, ¿cuál crees que es la localidad gallega en la que mejor se come?