La Xunta instala ya barreras anticontaminación para evitar que las cenizas lleguen a los ríos

La Xunta, a través de Augas de Galicia, ha iniciado ya los trabajos en zonas afectadas por los incendios para evitar que las lluvias de estos días arrastren las cenizas a los ríos. Para ello se están instalando barreras anticontaminación mediante acolchados de paja, cordones vegetales o el uso de madera que impida las escorrentías. Se está actuando en Meaño, Ponteceso y Lousame.

La llegada de las lluvias y la bajada de temperaturas ha permitido controlar una ola de incendios que calcinó en Galicia en lo que va de verano casi 98.000 hectáreas. Sin embargo, estas precipitaciones, aunque ayudan a apagar los fuegos, pueden tener un efecto pernicioso pues pueden arrastrar sedimentos y cenizas, contribuyendo a la erosión de estas zonas y con el riesgo de que terminen en los ríos y los contaminen sus aguas pues estos restos contienen metales pesados.

La Xunta tiene competencias sobre la cuenca hidrográfica Galicia-Costa y es ahí donde está actuando para evitar la contaminación de los ríos. Gracias a que cuentan con contratos plurianuales de conservación y mantenimiento fluvial han podido iniciar ya actuaciones de urgencia en las zonas calcinadas por el fuego. Para evitar el arrastre de cenizas se están usando distintas técnicas. Por ejemplo, se colocan barreras de madera transversales al canal del río, en puntos con elevada pendiente, para reducir la velocidad del agua y fijar suelo. También se instalan acolchados de paja o mulching en los dos márgenes de los ríos con el objetivo de minimizar las pérdidas erosivas y arrastres de sedimentos. Otra de las actuaciones que se están realizando consiste en colocar cordones vegetales a base de ramas y troncos procedentes del entorno que sufrió el incendio, minimizando la pérdida de suelo y favoreciendo la pronta implantación de especies vegetales.

En Meaño se trabaja en la parroquia de Santa Eulalia de Xil para evitar la contaminación del Río de Chanca. Se están instalando 350 metros de cordones de madera y 25 de albarradas (muros de piedra seca) para evitar que las primeras lluvias provoquen arrastres y contaminación de los regatos.

En Ponteceso, que este año se vio acorralado por un total de tres incendios, se está actuando en la parroquia de Cospindo. Allí se está implementando un entramado de biomasa en una extensión de más de 400 metros a lo largo del rego de Bouzas, en ambas márgenes, para anticiparse a posibles escorrentías.

