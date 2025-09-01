El BNG ve «insuficientes» y «alejadas de la realidad» las ayudas de la Xunta
Critica la «excesiva carga burocrática» y plazos escasos para solicitarlas
R.S.
El BNG considera «insuficientes y alejadas de la realidad socioeconómica» las ayudas que ha aprobado el Consello de la Xunta para compensar a los afectados por los incendios forestales de este verano.
Así lo indicó el diputado y viceportavoz nacionalista, Luís Bará, quien manifestó que esas ayudas que se podrán solicitar a partir de hoy «no dan respuesta ni a la gravedad de las pérdidas sufridas ni a las necesidades reales de las personas afectadas» y dejan «sin cobertura a sectores económicos, viviendas, infraestructuras e incluso el medio ambiente».
Bará advirtió de «la excesiva carga burocrática» de las convocatorias, que obliga, según denuncia, a las personas afectadas a recurrir a asesorías externas.
También considera insuficiente el plazo de un mes para la presentación de solicitudes y ha requerido una flexibilización en los plazos de la Axencia Tributaria de Galicia.
Respecto al sector primario, aseguró que las ayudas ignoran «el lucro cesante». El BNG propone corregir esta carencia y activar una ayuda directa e inmediata de 6.000 euros para autónomos, pymes y proyectos de economía social.
Respecto a las viviendas afectadas, Bará señala que son «muy restrictivas» las ayudas máximas fijadas por la Xunta —132.000 euros—, en comparación con los 182.000 de Castilla y León o los 250.000 a los que llegan en Portugal, recordó.
