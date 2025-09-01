La ola de incendios llega a su fin y deja 111.000 hectáreas quemadas

Galicia pone fin a la peor ola de incendios de este siglo. Los tres mayores fuegos registrados en la historia de la comunidad quedaron ayer extinguidos tras más de 18 días de devastación. Eran los tres únicos focos que quedaban pendientes. Y al apagarlos y hacerse públicas las estimaciones finales de superficie afectada la catástrofe se ha agrandado aún más pues hay que sumar 12.577 hectáreas al balance de terreno quemado este verano. La cifra total asciende así a casi 111.000 hectáreas devoradas por el fuego desde el 1 de julio y eso sin contabilizar los focos de menos de 20 hectáreas de los que no informa la Consellería de Medio Rural, salvo que amenacen zonas pobladas o espacios protegidos.

Es un 16% más que lo ardido en la fatídica ola de incendios de 2006. Este 2025 no solo es el peor del siglo en cuanto a fuegos sino que es el cuarto con mayor superficie arrasada por las llamas desde que hay registros (1976). Se superó esta cifra solo en 1977 (119.600 hectáreas calcinadas), en 1981 (117.438) y en 1989 (198.900).

Para hacerse una idea más clara del impacto de esta brutal ola de incendios que asoló Galicia, los 1.110 kilómetros cuadrados ennegrecidos por las llamas equivalen a una séptima parte de la extensión de la provincia de A Coruña o a una cuarta parte de la superficie de la de Pontevedra.

Desde el 1 de julio la Consellería de Medio Rural ha informado de un total de 65 incendios de más de 20 hectáreas. Lo peor, sin embargo, llegó en agosto, pues los fuegos adquirieron proporciones nunca vistas hasta entonces. El primer gran foco se originó el 8 de agosto en Chandrexa de Queixa, en la parroquia de Requeixo, catalogada ya como de alta actividad incendiaria. Se propagó con rapidez y se terminó uniendo a otro fuego registrado en la parroquia de Parafita del mismo municipio y a otro incendio de Vilariño de Conso. Este megaincendio se extendió también por los concellos de Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza. Lograron controlarlo cuando ya había arrasado 19.000 hectáreas. Y finalmente ayer, tras 23 días de lucha contra las llamas, los servicios de extinción lo dieron por apagado, elevando su superficie final hasta las 23.000 hectáreas, de las cuales 2.300 fueron de monte arbolado.

Aunque ocupaba el segundo puesto en el ranking de mayores incendios de Galicia, con las estimaciones finales realizadas por la Consellería de Medio Rural pasa al tercer puesto, ya que lo adelanta el de Oímbra.

Este fuego se inició el martes 12 de agosto y se terminó uniendo a otro originado en Xinzo de Limia. Se propagó por Monterrei, Cualedro, Verín, Laza, Trasmirás, Castrelo do Val y Baltar. Tres bomberos resultaron gravemente quemados mientras trabajaban en las labores de extinción. Fue extinguido ayer con la sorpresa de que la superficie afectada finalmente por este fuego se elevaba notablemente respecto a las estimaciones iniciales: de 17.000 hectáreas se pasó a 23.763, de las cuales 9.273 fueron de arbolado.

El incendio más grande

Pero el mayor incendio registrado en la historia de Galicia fue el de Larouco, que se activó el día 13 de agosto y se extendió a los concellos de Quiroga, O Barco, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, A Rua, Petín, Rubiá, A Veiga y Vilamartín de Valdeorras. Fue uno de los más virulentos y el que se propagó con mayor rapidez hasta alcanzar las 31.778 hectáreas calcinadas (1.778 más que las previstas inicialmente). Ardieron 12.148 hectáreas de arbolado.

Solo estos tres megaincendios quemaron 78.500 hectáreas, el 70% de lo que ardió desde el 1 de julio en Galicia. Y fueron los tres últimos en resultar apagados. El de Chandrexa fue sofocado pasadas las diez de la mañana y los otros dos a las 13.00 horas de ayer.

Galicia sufrió en total este verano 12 grandes incendios de más de 500 hectáreas. Sin embargo, los focos pequeños fueron más. Según la Consellería de Medio Rural, tuvo que hacer frente a una media de 30 fuegos cada día durante el mes de agosto.

