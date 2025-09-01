¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
El mes de septiembre comienza con chubascos y descenso de temperaturas, a la espera de la entrada de un nuevo frente el martes de madrugada. Hay aviso amarillo por mar de fondo
A Coruña comenzará septiembre con chubascos, al encontrarse en una situación intermedia entre una borrasca situada sobre Irlanda y el anticiclón de las Azores. Se espera alternancia de nubes y claros con chubascos más frecuentes en la mitad oeste de Galicia. En la madrugada del martes se espera la llegada de un nuevo frente atlántico con precipitaciones más intensas en el litoral.
Las temperaturas mínimas continuarán en descenso y las máximas no tendrán cambios. Los termómetros oscilarán entre los 15 y los 22 grados. El viento soplará moderado del oeste, siendo fuerte del suroeste al final del día entre Fisterra y la Mariña Oriental. Hay aviso amarillo en la costa por mar de fondo, con olas de hasta cuatro metros de altura.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 16°C 21°C
- Lugo 11°C 20°C
- Vigo 15°C 22°C
- Ferrol 16°C 22°C
- Santiago 12°C 21°C
- Pontevedra 14° 22°C
- Ourense 14°C 24°C
