El BNG propone 50 medidas para poner fin al «modelo fracasado» del PP en los montes
Ana Pontón presenta su plan ‘Da cinza á vida’ en Ourense
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, presentó ayer en Ourense una batería de 50 medidas en el plan Da cinza á vida tras una ola incendiaria que, en opinión de los nacionalistas, pone de manifiesto «el modelo fracasado» del PPdeG en los montes.
Entre las medidas propuestas, la líder de la oposición en el Parlamento gallego destacó «duplicar los fondos en prevención», un «desarrollo multifuncional del monte», la creación de «un plan verde de empleo» para la limpieza y reforestación o ampliar las franjas de protección de viviendas hasta los 100 metros, tal y como estaban establecidas antes de la entrada en vigor de la Ley de Montes en 2012 —que resultó aprobada con el único voto favorable del PP—.
Los objetivos principales del plan, tal y como subrayó Pontón, se fundamentan en cinco ejes: atención inmediata a los afectados, recuperación ambiental, un modelo de monte ordenado y multifuncional, revitalización del rural y prevención estructural frente a las llamas.
Considera «urgente» crear un «fondo de recuperación económico, social y ambiental» con una asignación mínima de 200 millones de euros, así como el desarrollo de una ayuda «directa e inmediata» de 6.000 euros para autónomos, pymes y economía social. Del mismo modo, Pontón cree que las ayudas para las viviendas afectadas anunciadas por Rueda se deberían incrementar hasta los 200.000 euros.
