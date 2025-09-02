El Gobierno creará una agencia que coordine la gestión de las emergencias

Tras la catástrofe toca adoptar las medidas para que no vuelva a repetirse. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propone «una hoja de ruta» con diez compromisos que incluyen la creación de una agencia estatal de protección civil y emergencias para mejorar la coordinación ante eventos como la ola de incendios que asoló Galicia este mes de agosto, así como mantener los medios técnicos y humanos para combatir el fuego los 365 días del año.

Estas medidas forman parte del Pacto de Estado contra el Cambio Climático, presentado ayer por el presidente del Gobierno que compareció arropado por la mayoría de sus ministros. Sánchez hizo balance de lo acotencido el mes pasado con un total de 130 incendios forestales que arrasaron 330.000 hectáreas. «Estamos hablando de una superficie equivalente a casi seis veces la isla de Ibiza», advirtió el jefe del Ejecutivo, quien identificó los factores que desencadenaron la ola de fuegos.

«No fue fruto de la casualidad ni tampoco de una trama pirómana, como insinúan desde la bulosfera en las redes sociales», advirtió. En su opinión, son tres los condicionantes que están detrás de la tragedia: «una política de prevención de incendios claramente insuficiente, una gestión del territorio inadecuada y una emergencia climática que ha hecho que los fuegos sean ahora más virulentos».

Sánchez repartió culpas incluso entre las comunidades al advertir de «plantillas de bomberos y de brigadas forestales que en determinados territorios no estaban lo suficientemente dotadas».

En este contexto, su respuesta a la catástrofe incendiaria pasa por ofertar un Pacto de Estado contra el Cambio Climático, al que invita a sumarse a otras administraciones, empresarios y sociedad civil y que será aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Sánchez hizo, de hecho, un llamamiento a los grupos políticos para excluirlo de «luchas competenciales y partidistas» ante una «amenaza que obliga a respuestas inmediatas».

La hoja de ruta propone poner a los pueblos «en primera línea» con apoyo a la recuperación de paisajes rurales o financiación municipal para combatir la emergencia climática. También se hace un llamamiento a las administraciones para aumentar y mantener los 365 días del año todos los medios técnicos y humanos frente a los fenómenos extremos. En Galicia ya hay un dispositivo estable, en el que se están ampliando progresivamente los contratos del personal fijo discontinuo, que ahora trabaja ya 9 meses al año.

La ola de fuegos desató, en todo caso, una disputa política entre el Estado y las comunidades del PP, que echaron en cara al Gobierno que no les aportara más medios para luchar contra las llamas. Sánchez anunció ayer que para «reforzar la coordinación» se creará una agencia de protección civil y emergencias.

El Gobierno aboga además por la reforestación con bosques mixtos y con aprobar una estrategia de resiliencia hídrica para responder mejor a las inundaciones y las sequías. La hoja de ruta se completa con otras medidas como crear una red de refugios climáticos: «corredores que den sombra pues de mantenerse la tendencia en el clima Madrid podría tener en 2050 un clima similar al de Marrakech».

Besteiro: «La tragedia no fueron solo los fuegos, sino la gestión de la Xunta»

Al igual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la «emergencia climática» ha marcado el regreso a la actividad política de José Ramón Gómez Besteiro. El líder de los socialistas gallegos demandó ayer al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, poner fin a la «improvisación» y trabajar en favor de un «gran pacto» como el propuesto por el líder del Ejecutivo central en su visita a las zonas calcinadas de la provincia de Ourense. «La mayor tragedia no fueron solo los incendios, sino que su gestión quedase en manos de un PP incompetente, que siempre mira para otro lado y nunca asume sus errores», lamentó Besteiro en una jornada en la que, en Ourense, «la provincia más castigada por los incendios de este verano», el PSdeG mantuvo una reunión con los alcaldes y portavoces socialistas de la comunidad gallega. El dirigente socialista lamentó que este verano se puso de manifiesto que Rueda «desaparece cuando la ciudadanía más necesita de un liderazgo», una actitud que, en opinión del líder del PSdeG, «nos sale muy caro a los gallegos». Besteiro recordó que la Xunta tiene «competencias exclusivas» en prevención y extinción, y que su gestión fue «un fracaso absoluto». «En 2018 aprobamos 123 medidas en un dictamen conjunto sobre incendios. El PP tuvo siete años para aplicarlas y no hizo nada. El resultado lo vimos este agosto», censuró el líder de los socialistas gallegos.