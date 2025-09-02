El juzgado reconoce una indemnización de 5,1 millones a Nores por el ‘Pitanxo’

El último análisis sobre lo ocurrido a bordo del Villa de Pitanxo el fatídico 15 de febrero de 2022 en aguas de Terranova está en manos de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim). La fase de alegaciones al borrador preliminar finalizó poco antes del verano. Los otros dos análisis previos realizados por los expertos del organismo achacaron el siniestro en el que perdieron la vida 21 de los 24 tripulantes a una maniobra negligente del capitán, Juan Padín. La armadora del buque, Pesquería Nores Marín, intentó tumbar el primero de los informes, encargado como pericial en la investigación abierta en la Audiencia Nacional; y sobre el segundo aseguró que carecía «de base técnica». Las conclusiones del informe definitivo serán claves para abrir de una vez por todas el juicio que dirima si hubo responsabilidad penal en el mayor naufragio de los últimos 50 años en España .

El otro frente de batalla estaba en el juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra, donde la armadora reclamaba a las tres aseguradoras del pesquero el cobro de la indemnización. Mapfre, Sociedad de Seguros Mutuos Marítimos de Vigo y Mutua de Seguros de Armadores de Buques de España (Mutuapesca) se negaban, alegando una retahíla de irregularidades que se han ido conociendo en las indagaciones de la Ciaim y en las informaciones publicadas por Faro de Vigo, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN.

¿Cuáles? Que Pesquerías Nores sabía que el Villa de Pitanxo llevaba «una escora permanente a babor de 4 o 5 grados y, aún así, decidió afrontar el viaje a los caladeros de NAFO»; que la embarcación tenía una supuesta modificación estructural «no autorizada» para albergar combustible extra; que la tripulación estaba contagiada por COVID-19; o que había una sobrecarga. Pero nada de esto ha quedado acreditado hasta ahora a ojos de la jueza encargada del caso, que reconoce el derecho a la armadora de recibir 5,17 millones de euros de las tres aseguradoras.

«La controversia que nos ocupa, enmarcada en el ámbito del derecho marítimo, resulta incomprensible sin un examen previo del presupuesto de la navegabilidad, concepto al que las partes han recurrido de manera reiterada», pone en contexto la magistrada. Transciende a los aspectos puramente físicos de la embarcación. La jurisprudencia dictada incluye también «cuestiones que afectan a la competencia de la tripulación y a determinada documentación técnica que puede calificarse de esencial».

Pues bien, Mapfre achacó al armador el supuesto incumplimiento de la normativa de aplicación respecto de la seguridad y navegabilidad del buque. Sin embargo, según señala la sentencia, «consta acreditado» que el Villa de Pitanxo «había pasado satisfactoriamente todas las inspecciones reglamentarias exigidas por la normativa de aplicación y tenía todos los documentos y certificados oficiales en materia de navegabilidad y seguridad en regla». Además de los certificados incorporados a la causa, la jueza considera «concluyente» el testimonio del inspector de Capitanía Marítima de Vigo que refrendó su conformidad y del inspector de la propia armadora. El fallo tilda las afirmaciones de Mapfre de «mera alegación huérfana de sustento probatorio al hecho que pueda significar una exclusión de cobertura» en el seguro.

La jueza indica que el argumento de los contagios de COVID-19 fue «perdiendo relevancia ante otras líneas defensivas de las demandadas». Aun así, «no se colige negligencia alguna imputable al armador por los contagios sobrevenidos a bordo del buque, constando al respecto la gestión desarrollada por el capitán y las medidas a adoptar que se le indicaron», en referencia a las comunicaciones con el Centro de Radio Médico.

Se da por buena la versión de los peritos de Pesquería Nores con su negativa a una hipotética sobrecarga con combustible extra no declarado a las autoridades. «La posibilidad de que se usaran los pañoles laterales de popa o pique de proa como tanques de combustible es inverosímil, a la vista de las múltiples inspecciones realizadas por los inspectores de Capitanía Marítima y por Bureau Veritas pocos días antes de la salid del Villa de Pitanxo en su última singladura», refrenda la jueza, que descarta igualmente que se haya demostrado que la escora permanente «hubiese sido coadyuvante del hundimiento».

Respecto a la innavegabilidad del pesquero por entrar en una zona no autorizada por formación de hielo, la jueza sostiene que, aunque se aceptara esa hipótesis, Mapfre no acreditó «que dicha circunstancia caiga fuera de la cobertura de la póliza y que legitime su oposición al pago indemnizatorio». «Si la afectación al ángulo de inundación por la tolva de desperdicios del Villa de Pitanxo resultó causa o no del naufragio, u cualquier otra diferente apuntada en el juicio, es cuestión que resulta ajena a la esta controversia civil», subraya la sentencia, que insiste: no se puso sobre la mesa «la concurrencia de hecho alguno que pueda justificar una exclusión legal o contractual para quedar exoneradas de la obligación de indemnizar».

«Al asegurado le basta con demostrar que el daño (la pérdida total del buque por naufragio) se ha producido con ocasión de la navegación marítima, sin tener que demostrar la causa exacta, como en el presente caso ha acontecido», concluye la magistrada del Mercantil número 2 de Pontevedra, que condena a Mapfre a pagar 3,1 millones a Pesquerías Nores Marín; algo más de 1 millón deberá desembolsar Sociedad de Seguros Mutuos Marítimos de Vigo; y otro millón Mutuapesca. La sentencia no es firme y cabe presentar recurso ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Los familiares de las víctimas marcan la distancia con el caso en la Audiencia Nacional

Los familiares de los 21 fallecidos en el naufragio del Villa de Pitanxo quisieron dejar claro ayer que ellos son ajenos al enfrentamiento por la vía mercantil de la armadora y las tres aseguradoras. «Nuestra querella penal es por un objeto totalmente distinto a este litigio», recordó la portavoz. Los informes que se presentaron en el juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra «son distintos» a los entregados por «peritos neutrales» designados por el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. «En este litigio tampoco tuvieron los informes de cuando fue la bajada al barco en aguas de Terranova», aclaró, «y de todo lo que se ha ido investigando y aportando a la causa de la Audiencia Nacional».