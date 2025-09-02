Casi la mitad de los ciclos ordinarios de FP tienen aún plazas disponibles

Más de 56.000 interesados presentaron el pasado mes de junio solicitudes para inscribirse en alguna de las titulaciones ofertadas en Galicia como parte del catálogo de Formación Profesional, una cifra que marcó un nuevo récord. Cuando se cerró el primer plazo de matrícula, se marcaba otro hito, al conseguir llenar el 60% de los estudios. No obstante, tras las tres primeras adjudicaciones de plazas, que este año se concentraron en julio, todavía hay margen para quienes lleguen ahora al último plazo de matriculación, el de septiembre, que arrancaba ayer. La oferta disponible antes de comenzar las inscripciones era abundante, al menos en los ciclos ordinarios de carácter presencial.

Un 48,6% de todo el abanico de ciclos para esa modalidad (855 titulaciones), considerando tanto los de grado medio como los de superior, disponía antes de empezar el último llamamiento a matricularse, de plazas liberadas. En números absolutos, el porcentaje supone un total de 416 títulos, casi repartidos por igual en medio y superior. En todos ellos, las vacantes totales superan las 4.200, a una media de diez por ciclo, aunque hay casos en los que solo un alumno basta para completar el aforo y otros que tienen que buscar todavía el grueso de ocupantes. Así ocurre en casi 130 ciclos, 69 de grado medio y 58 de grado superior, que salieron a la convocatoria de matrícula de septiembre con huecos en más de la mitad de sus asientos. En 25 casos en concreto, más del 70% de las plazas tenían disponibilidad. Por citar algunos ejemplos, en el IES Primeiro de Marzo, de Baiona, en Animación sociocultural y turística aparecen como liberadas 23 de 30 plazas, un 76%, lo mismo que en el CIFP A Granxa, de Ponteareas, donde arrancaron septiembre con 23 puestos para Educación y control ambiental (de 30).

Desde la Consellería de Educación explican que las personas interesadas en matricularse en los ciclos que cuentan con plazas libres deben acudir al centro educativo para formalizar la inscripción y tienen de plazo para ello hasta el 26 de septiembre a las 13.00 horas.

Cuando hay lista de espera y se producen vacantes, son los centros los que llaman, ellos mismos, y por orden de lista, a los anotados. Puede ocurrir en estos días. Como indican desde Educación, algunas de las personas con plaza adjudicada en llamamientos previos no concretaron la matrícula, lo que genera oportunidades para quienes se quedaron en espera. Algunas titulaciones, como las de Sanidad, están especialmente solicitadas.

Pero en las titulaciones con plazas liberadas, basta con acudir al centro que tenga disponibilidad y la inscripción se realiza allí mismo «por orden de llegada». Eso sí: los candidatos tienen que cumplir los requisitos para apuntarse en los ciclos deseados.