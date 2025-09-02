¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Las bajas presiones atlánticas continuarán un día más con A Coruña en su radio de acción, por lo que la inestabilidad atmosférica será protagonista. Durante la mañana, según el pronóstico de MeteoGalicia, los cielos estarán muy nubosos y las lluvias se irán sucediendo de manera intermitente. En la segunda mitad del día, esas precipitaciones irán desapareciendo y los cielos quedarán más despejados.

Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, los termómetros oscilarán entre los 18 y los 24 grados, mientras que los vientos soplarán del suroeste, moderados.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: