Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Continúa la inestabilidad atmosférica con cielos nubosos y precipitaciones por la mañana que tenderán a desaparecer hacia la segunda mitad del día

Arcoíris sobre A Maestranza, en A Coruña.

Arcoíris sobre A Maestranza, en A Coruña. / M. V.

RAC

Las bajas presiones atlánticas continuarán un día más con A Coruña en su radio de acción, por lo que la inestabilidad atmosférica será protagonista. Durante la mañana, según el pronóstico de MeteoGalicia, los cielos estarán muy nubosos y las lluvias se irán sucediendo de manera intermitente. En la segunda mitad del día, esas precipitaciones irán desapareciendo y los cielos quedarán más despejados.

Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, los termómetros oscilarán entre los 18 y los 24 grados, mientras que los vientos soplarán del suroeste, moderados.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 18°C 24°C
  • Lugo 13°C 22°C
  • Vigo 16°C 23°C
  • Ferrol 17°C 23°C
  • Santiago 15°C 22°C
  • Pontevedra 16° 23°C
  • Ourense 15°C 24°C

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents