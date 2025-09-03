Las ayudas a particulares afectados por los incendios empezarán a llegar «en un mes»

Después de un mes de agosto catastrófico en materia de incendios, con más de 110.000 hectáreas calcinadas —según los cálculos de la Xunta— y multitud de pérdidas materiales, el Ejecutivo gallego abrió esta misma semana las distintas convocatorias de ayudas a las que pueden acceder los damnificados por los fuegos forestales. La previsión es, en palabras del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, que «dentro de un mes y pico haya beneficiarios que tengan ya alguna de las ayudas solicitadas en su cuenta corriente».

Este es el plazo en el que la Xunta espera que las compensaciones comiencen a llegar a los particulares y entidades afectados —que posteriormente tendrán que acreditar los daños reparados o paliados, que irán desde la reconstrucción de viviendas, a explotaciones agrícolas o ganaderas o empresas del rural—, si bien los ayuntamientos tendrán que esperar un poco más.

Calvo trasladó que los consistorios deben, en primera instancia, «justificar cuáles fueron las estructuras dañadas», así como realizar un convenio con la Administración autonómica y firmarlo. Con todo, la intención del Ejecutivo autonómico es, según trasladó el conselleiro, «intentar pagarlas lo antes posible».

Tras la «fructífera» y «constructiva» reunión ayer del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y varios de sus conselleiros, con un total de 52 regidores locales de las zonas que sufrieron los fuegos que arrasaron parte del territorio gallego, la mayoría de la provincia de Ourense, Calvo defendió la actuación de la Xunta, que estuvo todos los días «al pie del cañón» de los incendios. «Igual que estábamos antes para pagar los incendios, ahora estamos intentando ayudar y buscar soluciones prácticas y medidas para el futuro», añadió.

Calvo reconoció, eso sí, que «en cada incendio, por pequeño que sea se puede aprender o sacar alguna cosa en positivo para intentar mejorar siempre tu actuación de cara al futuro». Para ello, «habrá tiempo para debatir» en el pleno ordinario del próximo martes.

Demandas de los alcaldes

Sobre las demandas realizadas por los alcaldes, que se desplazaron hasta la capital gallega para mantener el encuentro con Rueda, Calvo señaló que lo más demandado fue una reducción de la burocracia a la hora de solicitar las ayudas. Así, trasladó el «compromiso» de la Xunta con los concellos en esta cuestión «respetando siempre la legalidad».

En la reunión participaron también las conselleiras de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y de Medio Rural, María José Gómez, quienes expusieron ante los regidores las labores que se están realizando y se harán en la próxima semana para evitar las escorrentías de la cuenca hidrográfica Galicia-Costa, de titularidad autonómica. «Hay que repasar todas las pistas y hay que llevar a cabo una labor también para evitar el arrastre de los incendios», expuso Calvo, si bien la realidad es que la mayoría de localidades damnificadas por los fuegos forestales pertenecen a la cuenca Miño-Sil, dependiente del Gobierno central.

Comparación con 2006

Cuestionado por las declaraciones que durante la crisis de incendios del año 2006 realizó el presidente del Partido Popular, por aquel entonces recién nombrado jefe de filas de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, en las que solicitó responsabilidades políticas por las hectáreas ardidas, Calvo manifestó que «los incendios han cambiando durante los últimos años y este año fueron especialmente virulentos».

En este sentido, recalcó que la Xunta hizo «lo que tenía que hacer», que era intentar ayudar «sobre todo primero a las personas, a las viviendas, y después intentar apagar el problema». Sobre las zonas en las que los vecinos tuvieron que abandonar sus casas, Calvo explicó que todos los medios estaban desplegados, si bien por precaución, para evitar la posibilidad de que el fuego llegase a algún núcleo con viviendas donde no pudiese ser atendido, se produjo algún desalojo.