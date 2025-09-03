La CIG convoca cuatro jornadas de huelga en el SAF

La CIG-Servicios anunció ayer la convocatoria de cuatro jornadas de huelga en residencias de mayores privadas y en los Servizos de Axuda no Fogar (SAF) para reclamar unas condiciones de trabajo «dignas». Los paros serán los días 10, 11, 24 y 25 de septiembre. Desde la central sindical gallega denuncian el bloqueo de las negociaciones de los convenios colectivos y exigen un protocolo que «garantice la salud y la seguridad del personal».

Explican que las trabajadoras de los SAF se unen así a la lucha que desde hace meses defienden las empleadas de las residencias y de los centros de día para denunciar la precariedad que padecen y reclamar mejoras laborales.