Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido en Carballo por tráfico de drogas

La Guardia Civil encontró en su vehículo, durante un control, más de 38 gramos de estupefacientes en varios envoltorios

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. / GUARDIA CIVIL - Archivo

RAC

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 26 años en Carballo como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. La actuación se inició durante un control de seguridad ciudadana.

En el registro del vehículo, los agentes encontraron 38,7 gramos de una sustancia estupefaciente, presumiblemente hachís, distribuida en varios envoltorios.

Además de la droga, se incautaron dos teléfonos móviles y 328,89 euros en efectivo. Todo el material ha sido puesto a disposición judicial.

El detenido ha quedado en libertad con fianza tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Carballo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Esta casa-restaurante trabaja con 'cociña de ferro' y tiene un menú por solo 14 euros: a 1 hora de A Coruña
  2. Este pequeño pueblo coruñés tiene 'la mejor gastronomía atlántica, playas vírgenes y está declarado Conjunto Histórico-Artístico
  3. El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a 30 minutos de A Coruña
  4. El National Geographic señala como el 'Cinque Terre de Galicia' a este pequeño pueblo costero
  5. Luz verde a expropiar 23 parcelas para la obra de la Travesía de Arteixo
  6. Un influencer estadounidense se deshace en elogios hacia este 'infravalorado' rincón de Galicia: 'Non podo describir a súa beleza
  7. El 'Caribe Gallego' está a solo una hora de A Coruña: 'poco conocida' y con un paseo marítimo que merece la pena recorrer
  8. Buscan vecinos en este pueblo a 1 hora de A Coruña: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros

Detenido en Carballo por tráfico de drogas

Detenido en Carballo por tráfico de drogas

El mirador oculto en la provincia de A Coruña para ver todas las islas de Galicia: Sálvora, Cíes y Ons

El mirador oculto en la provincia de A Coruña para ver todas las islas de Galicia: Sálvora, Cíes y Ons

Las ayudas a particulares afectados por los incendios empezarán a llegar «en un mes»

Las ayudas a particulares afectados por los incendios empezarán a llegar «en un mes»

La mayoría de centros con libro digital elige combinarlo con la versión en papel

La mayoría de centros con libro digital elige combinarlo con la versión en papel

Galicia rechaza la condonación de la deuda por ser «arbitraria» e «injusta»

Galicia rechaza la condonación de la deuda por ser «arbitraria» e «injusta»

El alcalde de Verín se enfrenta a seis años de cárcel y a ser inhabilitado

La CIG convoca cuatro jornadas de huelga en el SAF

La oposición pide a Rueda que asuma sus «negligencias» en la gestión del fuego

Tracking Pixel Contents