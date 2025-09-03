Detenido en Carballo por tráfico de drogas

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 26 años en Carballo como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. La actuación se inició durante un control de seguridad ciudadana.

En el registro del vehículo, los agentes encontraron 38,7 gramos de una sustancia estupefaciente, presumiblemente hachís, distribuida en varios envoltorios.

Además de la droga, se incautaron dos teléfonos móviles y 328,89 euros en efectivo. Todo el material ha sido puesto a disposición judicial.

El detenido ha quedado en libertad con fianza tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Carballo.