La ONU aprueba la ampliación del territorio submarino de Galicia

El proceso iniciado en 2009 para ampliar las fronteras submarinas de Galicia entra ya en su sprint final. El pasado mes, una subcomisión de la ONU aprobó de forma provisional conceder a España casi 40.000 kilómetros cuadrados más de dominio sobre la plataforma continental situada al oeste de la comunidad gallega. El paso definitivo se producirá, salvo sorpresa mayúscula, en febrero, cuando 21 científicos internacionales expertos en geología marina voten en un plenario en Nueva York a favor de la ampliación de la soberanía marítima española. Entonces la ONU reconocerá oficialmente la soberanía marítima española sobre una superficie que equivale más o menos a la extensión de Extremadura.

¿Qué puede conllevar este hito? «Por un lado, la posibilidad de aprovechar recursos naturales ricos en tierra raras y telurio, y, además, garantizar la protección de los fondos marinos conquistados», indica Luis Somoza, coordinador científico de la ampliación de la Plataforma Continental de Galicia y profesor de Investigación del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC).

Este proceso que ahora está llegando al final arrancó en 2009 con la propuesta presentada por España ante la ONU. «La burocracia ahí es lentísima», enfatiza el investigador. Un paso muy importante se dio el pasado marzo, cuando la subcomisión responsable del informe sobre la ampliación territorial se mostró favorable, pero requirió referencias más precisas y detalladas.

Revisión

Esto motivó el pasado mes de junio una nueva expedición del buque oceanográfico del CSIC Sarmiento de Gamboa —que partió a finales de mayo de Vigo— para actualizar los datos presentados en el año 2009. Lo que se hizo, cuenta Luis Somoza a modo de simplificación del trabajo — fue una especie de «ecografía de alta resolución» aprovechando los avances tecnológicos que no había hace dieciséis años.

Y el resultado fue que se pudo comprobar que la plataforma continental al oeste de Galicia es un poco más extensa de lo que se pensaba. Así se pasó de los 38.500 kilómetros cuadrados reconocidos en marzo de este año a los 40.000 aprobados provisionalmente el 6 de agosto en la ONU.

Ahora se hará un informe completo con los datos actualizados del Sarmiento de Gamboa que se someterá a votación entre los 21 expertos internacionales en un plenario en febrero, si bien en octubre los representantes españoles, con Luis Somoza, acudirán de nuevo a la sede la ONU en Nueva York para dar su opinión sobre esa ponencia final.

La ampliación de estos límites busca «blindar su futura preservación y explotación». La nueva extensión permitirá a España explorar y explotar recursos naturales en estas áreas, incluyendo posibles sustancias de interés biofarmacéutico o minerales. Si en el futuro alguna firma persiguiera sustancias del fondo submarino, por ejemplo, esa patente sería del Estado. También una posible explotación de recursos tendría que solicitar el permiso pertinente al Gobierno español.

También se trata de una zona próxima a donde se hundió el Prestige y, también, donde durante décadas fueron depositadas toneladas de residuos nucleares de casi una decena de países europeos. La conocida como «fosa atlántica» que engulló en sus casi 4.000 metros de profundidad aquella basura radiactiva.