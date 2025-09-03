Portos despliega la barrera anticontaminación en Ribeira para la extracción del combustible del 'Awadi'

Por tercer día consecutivo, el arrastrero Awadi sigue humeando en el puerto de Ribeira tras el incendio declarado en la tarde del lunes. Y, lejos de darse por extinguido, aunque el fuego está controlado, lo cierto es que a primera hora de la mañana de este miércoles se activaban otros dos focos: uno en la popa y otro en el parque de pesca.

Y es que el fuego avanza silencioso por las entrañas del buque consumiendo la gran cantidad de aceites, latiguillos y cableado.

Con todo, los equipos de extinción no ven, al menos de momento, riesgo de explosión. Pero, mientras la armadora del barco gestiona la contratación de una empresa para extraer las veinte toneladas de combustible que hay en los tanques, Portos de Galicia desplegó a las once de la mañana de este miércoles y de manera preventiva la barrera anticontaminación, con vistas, precisamente, de ese operativo que se llevará a cabo en las próximas horas.

Será una empresa especializada en el tratamiento de hidrocarburos la que extraiga también el agua de la bodega, pues contiene contaminación procedente de la maquinaria del propio barco.

El Awadi sigue escorado hacia estribor unos 25 grados (llegó a estarlo casi 40) y, para mejorar su estabilización, se retiraron este martes unas treinta toneladas de diversos materiales. Pese a la gran cantidad de agua que aún alberga en su interior (la que entró del mar y la procedente de las tareas de extinción) no existe tampoco, de momento, riesgo de hundimiento. Aunque sí lo hubo. En la jornada del martes se detectó una vía de agua en una bomba de descarga, que afortunadamente fue sellada en unas horas por un buzo, con un tapón de madera.

Así pues, la gran preocupación en estos momentos es que no se produzca un vertido del gasoil, lo cual tendría nefastas consecuencias medioambientales, sobre todo teniendo en cuenta que a unos 500 metros se encuentran los bancos marisqueros (de navajas y de almejas) de Coroso.

Pero habría una consecuencia añadida: quedaría inutilizable temporalmente un tramo de atraque estratégico de más de 50 metros lineales en el muelle comercial. Es más: "Probablemente el pecio no quedaría totalmente hundido, habida cuenta del calado de ese punto de la dársena", señala el edil de Mar de Ribeira, Fernando Abraldes.

Es por ello que las tareas de extracción del combustible serán extremadamente delicadas.

La intención de la armadora del buques es trasladarlo al puerto de Marín, presumiblemente para proceder a su desguace. Pero por delante están aún la extracción del combustible, la extinción del incendio y la preceptiva autorización de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa.

Los equipos de extinción continúan realizando tareas de enfriamiento del buque, ya desde el muelle comercial, cuyo acceso continúa cerrado, pero solo para visitantes, no para trabajadores del recinto portuario.

'Praia do Castro': el roce de una embarcación abandonada Nada más declararse el incendio en el 'Awadi' en la tarde del lunes, Portos de Galicia ordenó desplazar, por razones obvias, dos embarcaciones que estaban atracadas junto a este buque por la zona de proa y otra que lo estaba por la popa. Pero hay un arrastrero que permanece pegado al barco incendiado, rozándolo con la punta de su proa. Es el 'Praia do Castro', otro arrastrero que lleva años abandonado en el muelle comercial de Ribeira y que está embargado. Fue precisamente su peculiar situación administrativa la que impidió moverlo de su emplazamiento para despejar la zona del incendio.

(INFORMACIÓN EN PROCESO DE AMPLIACIÓN)