Cómo ser ‘profe’ al primer intento

En la infancia, son muchos los niños que sienten la llamada de la enseñanza y la de profesor está entre las profesiones más citadas tras la expresión «cuando esa mayor quiero ser». En Galicia cada año miles de candidatos intentan traducir esa vocación en una plaza en los centros públicos gallegos, pero no es fácil. Los docentes, o futuros docentes, también se las tienen que ver con pruebas en las que se juegan su porvenir y que afrontan con nervios similares a los que tendrá su alumnado cuando impartan clase. Esta vez los aspirantes a las 1.664 vacantes en juego fueron 17.600 personas, diez veces más, y apenas 2.100 superaron el primer filtro.

Sin embargo, discutiendo el dato de que los tribunales eliminan de un plumazo al 90% de la competencia nada más empezar, están aquellos candidatos que no solo logran salvar el primer escollo, sino también el segundo, y todo ello en su primera tentativa. Según los datos facilitados por la Consellería de Educación, este año ascienden a 195 las personas que se presentaron por primera vez al examen y consiguieron plaza.

Entre los elegidos se encuentra la estradense Nerea Iglesias Cascallar, que se estrenará como maestra de la pública este curso en el colegio Daría González, de Pontevedra, y lo hará con 23 años y solo un curso después de haber finalizado su formación como maestra de Primaria en la especialidad de Inglés como Lengua Extranjera, en la Universidade de Santiago. La joven docente es una convencida de la educación pública y confiesa, incluso ahora, cuando ya está incorporada a su destino, que todavía no ha acabado de «asimilar» la noticia. Sí recuerda que para las 47 plazas libres se presentaban otras 500 personas y en la receta que a ella le funcionó, la dedicación pesa, pero también el saber organizarse. Eso, y el que un «padrino» que ya imparte clase la supiese orientarla con las programaciones.

Exámenes que dan la nota

Las estadísticas del Ministerio de Universidades revelan que los futuros maestros suelen llevar bien los estudios, cuando están haciendo la carrera, y sus notas medias lo demuestran: la media del expediente llega a un 8,12, por ejemplo, entre los universitarios que se forman para impartir clase en la etapa de Primaria. Sin embargo, cuando se trata de ponerse a prueba para ser funcionarios, el desempeño baja, como les ocurre a los chavales en la selectividad.

Así, en los exámenes de oposiciones celebrados el pasado mes de junio en Galicia, la nota media de los presentados se situó en 6,7 puntos, según informan desde la Consellería de Educación. Es la misma que el año previo y que las de 2018 y 2019. Únicamente en 2020 y en 2021 —siempre considerando el año de convocatoria de las oposiciones— llegó a 6,9 y 6,8, respectivamente.

Suscríbete para seguir leyendo