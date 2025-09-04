El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves la convocatoria del Bono Concilia Familia, un programa pensado para que los padres y madres que trabajan puedan atender a sus necesidades de conciliación de carácter puntual en Galicia. Podrá solicitarse a partir del lunes 8 de septiembre. Concretamente, según explica la Xunta en un comunicado, está pensado para situaciones como enfermedades o cuestiones laborales, o durante los periodos de vacaciones escolares.

En 2024, este bono llegó a más de 15.000 familias gallegas. La Xunta invierte más de 2,5 millones de euros en esta nueva convocatoria, que estará abierta hasta el próximo 7 de octubre.

El Bono es una aportación económica directa destinada a las familias con hijos de entre 4 y 13 años (nacidos entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2021) y en las que ambos progenitores trabajan, "con el objetivo de contribuir a sufragar los costes de los servicios de conciliación como cuidadores, ludotecas o campamentos".

Concretamente, ofrece aportaciones económicas de hasta 500 euros para la contratación de una persona a domicilio o de 200 euros por persona para sufragar los costes de recursos y servicios específicos como las ludotecas, campamentos o espacios de ocio y actividades para niños.

La ayuda cubre un máximo del 75% del servicio abonado por la familia, pero como novedad en esta edición, se amplía al 100% del servicio en el caso de familias numerosas, monoparentales, acogedoras, con guardia con fines adoptivos, en las que uno o varios hijos convivientes tengan una discapacidad reconocida igual o superior al 33% o familias víctimas de violencia de género.

Requisitos para solicitar el Bono Concilia Familia

Tener la r esidencia en Galicia

en Galicia Tener un hijo o hjija de entre 4 y 13 años (nacidos entre el 1/1/2012 y el 31/12/2021)

Que ambos progenitores trabajen en el periodo solicitados (o uno en caso de familias monoparentales)

Actividades que cubre el Bono Concilia Familia

Periodos de vacaciones escolares

Enfermedades del pequeño/a e imposibilidad de ser cuidado por los miebros de la unidad familiar

Enfermedad del cuidador habitual

Situaciones puntules de cáracter laboral o de formación

Situaciones puntuales de cuidado a familiares de hasta segundo grado de parentesco

Documentos para solicitar el Bono Concilia Familia

En el caso de contratación de campamentos, otros servicios de conciliacion autorizados o de atención a domicilio:

Facturas originales en las que conste el día y horas en que se prestó el servicio, junto con los comprobantes bancarios que acrediten el pago

Justificación documental de la situación puntual que da derecho a recibir la ayuda

En el caso de contratar a una persona empleada en el hogar o ampliar el horario de un contrato preexistente: