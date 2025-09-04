«Estudiar el temario fue como empezar de cero, poco que ver con el grado»

Nerea Iglesias Cascallar se puso a opositar nada más acabar la carrera, tal y como había planeado desde que se decidió a estudiar el grado de Maestro en Primaria, con mención en inglés. El plan le salió bien, pese a que todavía está «asimilando» el resultado. «Por muy bien que te salga el examen, depende también de cómo les salga a los demás y siempre piensas que lo puedes hacer mejor», proclama.

El puesto de funcionaria le llega a Nerea con 23 años y con experiencia trabajando con niños que le permitió confirmar que ese era el trabajo le «gustaba» y que desarrollarlo en la pública era lo ideal: «Tenemos mucha suerte de tener educación pública y también te aseguras de tener un trabajo para toda la vida que, en los tiempos inestables que corren, se agradece bastante», alega. Admite que en cierto momento se planteó seguir estudiando, pero lo descartó porque prefiere averiguar, desde «dentro», qué es lo que necesita día a día y «no ir a ciegas».

Esta joven estradense empezó a preparar las oposiciones en septiembre del año pasado y finalizó el proceso a finales de junio, con las pruebas. «Estudiaba de lunes a viernes, entre cinco y seis horas diarias, y los fines de semana descansaba, en general, para estar enfocada por la semana», cuenta. Al final, sí esprintó un poco. «Para la última prueba, la programación, no hacía más que estudiar y comer y dormir y a lo mejor dormía 4 o 5 horas», explica. Aun así, a su juicio, «si te organizas bien, tienes tiempo para vivir y para estudiar» y ella es un ejemplo: no renunció a viajes ni vida social.

Nerea sacó el proceso adelante en modo «autodidacta», a pesar de que, como explica, el temario no tenía «nada que ver» con la carrera y que «fue como comenzar de cero». Sin embargo, no le faltaron puntos de apoyo. Al menos, tres. Al principio echó mano de una academia para «orientarse» y para conseguir el temario; un compañero la ayudó con la programación, con la que se sentía «muy perdida», hasta el punto de que su apoyo fue «fundamental» para llegar a donde está «ahora», y sus progenitores la apoyaron para que su única «preocupación» fuese estudiar. De hecho, estaba dando clases de preescolares por las tardes y lo dejó a mitad de curso para concentrarse en su objetivo.

Ahora el deseo por que llegue el 8 de septiembre y estrenarse como maestra convive con los nervios ante una experiencia «totalmente nueva». Se sumergirá en ella con varias ideas, como el aprendizaje por competencias. «En el mundo en que vivimos creo que ya no solo preparas a un alumno para sumar y restar o para que sepa hablar inglés, sino para que use, por ejemplo en este caso el inglés, como una herramienta en un mundo globalizado como en el que vivimos». Se trata, enfatiza, de aprender a ser ciudadanos.

