El "pueblo con la mejor tortilla del mundo" es también el más bonito de A Coruña según la revista Viajar

El portal de viajes ha elaborada un mapa con el pueblo más hermoso de cada provincia

La mejor tortilla del mundo

La mejor tortilla del mundo / VICTOR ECHAVE

Sergio Romero

El verano es una temporada de planes, descanso y viajes. Por ello, es también la época del año en la que más se suceden las recomendaciones, los rankings y las guías en periódicos, portales y revistas. Así, como cada año, la revista Viajar ha elaborado un mapa en el que señala los pueblos más bonitos de cada provincia de España.

Además de el de la provincia de A Coruña, también han señalado el de Lugo, el de Ourense y el de Pontevedra. En nuestros vecinos del este se quedaron con Monforte de Lemos, o así lo incluyen en el listado, aunque en el mapa muestran el nombre de Portomarín, posiblemente a causa de un error. En Ourense y Pontevedra no hay incongruencia, señalando a Ribadavia y Vilanova de Arousa, respectivamente, en ambos espacios.

En el pueblo escogido en A Coruña tampoco hay incongruencia, mostrando a Betanzos en ambos apartados. Además, lo elogian por tener "la mejor tortilla del mundo", conservar su esencia del pasado y sus fiestas de San Roque.

Mapa con los pueblos más bonitos de España en 2025

Mapa con los pueblos más bonitos de España en 2025 / Revista VIAJAR

Qué ver en Betanzos, el pueblo más bonito de A Coruña para la revista Viajar

Vista de la iglesia de San Francisco, en Betanzos.

Vista de la iglesia de San Francisco, en Betanzos. / carlos pardellas

Lo cierto es que la revista Viajar ha tenido un gran gusto a la hora de elegir a Betanzos como el pueblo más bonito de la provincia de A Coruña. En honor a su sobrenombre de 'capital del gótico gallego', se trata de una villa en la que perderse por su casco histórico repleto de iglesias centenarias, plazas con historia y rincones únicos.

Desde la imponente iglesia de Santa María del Azogue hasta el particular Parque del Pasatiempo, pionero entre los parques temáticos, la ciudad ofrece un viaje a través del tiempo en cada detalle. No falta tampoco la tradición y la fiesta, con celebraciones que resuenan en toda Galicia como son las fiestas de San Roque o la Feira Franca Medieval, que llena sus calles cada verano.

Tortilla de Betanzos de Casa Miranda.

Tortilla de Betanzos de Casa Miranda. / l. o.

Por supuesto, otra de las paradas obligatorias son sus restaurantes y la famosa tortilla de Betanzos, un plato conocido mucho más allá de nuestras fronteras.

El "pueblo con la mejor tortilla del mundo" es también el más bonito de A Coruña según la revista Viajar

El "pueblo con la mejor tortilla del mundo" es también el más bonito de A Coruña según la revista Viajar

Otras nueve carreras completan su aforo

Solo una de cada tres VUT puede anunciarse legalmente en internet

Veinte muertos en las carreteras gallegas este verano, cinco más que en 2024

