El "pueblo con la mejor tortilla del mundo" es también el más bonito de A Coruña según la revista Viajar

El verano es una temporada de planes, descanso y viajes. Por ello, es también la época del año en la que más se suceden las recomendaciones, los rankings y las guías en periódicos, portales y revistas. Así, como cada año, la revista Viajar ha elaborado un mapa en el que señala los pueblos más bonitos de cada provincia de España.

Además de el de la provincia de A Coruña, también han señalado el de Lugo, el de Ourense y el de Pontevedra. En nuestros vecinos del este se quedaron con Monforte de Lemos, o así lo incluyen en el listado, aunque en el mapa muestran el nombre de Portomarín, posiblemente a causa de un error. En Ourense y Pontevedra no hay incongruencia, señalando a Ribadavia y Vilanova de Arousa, respectivamente, en ambos espacios.

En el pueblo escogido en A Coruña tampoco hay incongruencia, mostrando a Betanzos en ambos apartados. Además, lo elogian por tener "la mejor tortilla del mundo", conservar su esencia del pasado y sus fiestas de San Roque.

Mapa con los pueblos más bonitos de España en 2025 / Revista VIAJAR

Qué ver en Betanzos, el pueblo más bonito de A Coruña para la revista Viajar

Vista de la iglesia de San Francisco, en Betanzos. / carlos pardellas

Lo cierto es que la revista Viajar ha tenido un gran gusto a la hora de elegir a Betanzos como el pueblo más bonito de la provincia de A Coruña. En honor a su sobrenombre de 'capital del gótico gallego', se trata de una villa en la que perderse por su casco histórico repleto de iglesias centenarias, plazas con historia y rincones únicos.

Desde la imponente iglesia de Santa María del Azogue hasta el particular Parque del Pasatiempo, pionero entre los parques temáticos, la ciudad ofrece un viaje a través del tiempo en cada detalle. No falta tampoco la tradición y la fiesta, con celebraciones que resuenan en toda Galicia como son las fiestas de San Roque o la Feira Franca Medieval, que llena sus calles cada verano.

Tortilla de Betanzos de Casa Miranda. / l. o.

Por supuesto, otra de las paradas obligatorias son sus restaurantes y la famosa tortilla de Betanzos, un plato conocido mucho más allá de nuestras fronteras.