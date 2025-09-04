Otras nueve carreras completan su aforo
La CiUG hizo público ayer el sexto llamamiento de matrícula para las titulaciones de grado ofertadas en Galicia. Con este se cierran otras nueve carreras y son ya 165 de 190, un 87%, las que han completado su aforo. Todas las que se suman en esta convocatoria se imparten en la Universidade de Santiago, tres de ellas en el campus de Lugo.
