Rueda, sobre la quita: «Somos capaces de pagar nuestras deudas»

En línea con las directrices de la dirección nacional del PP, que garantiza que ninguno de sus territorios aceptará la condonación de la deuda autonómica que impulsa el Gobierno central, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se mostró más tajante que nunca contra la posibilidad de que Galicia pueda beneficiarse de esa quita, que llega a los 4.010 millones de euros. «La comunidad es perfectamente capaz de asumir el pago de sus deudas», dijo ayer en Santander, en un curso sobre el Comité Europeo de las Regiones en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Con él estaban otros presidentes autonómicos del PP, como María José Sáenz de Buruaga (Cantabria) y Juanma Moreno (Andalucía), que siguieron la misma senda de rechazo total a la condonación de parte del pasivo de sus comunidades.

Rueda descalificó la propuesta de condonación de la deuda autonómica —aún tiene que superar el trámite del Congreso para ser definitiva—, que se ha hecho «por el interés concreto» de Cataluña y de forma previa a un segundo paso «aún más demoledor que va a ser una financiación singular». «Es decir, va a haber un perdón de esa deuda y luego esa comunidad autónoma a la que más se le perdona, se va a desentender de todo esto porque pasa a un sistema singular», incidió Rueda, quien recalcó que la deuda de las comunidades autónomas «no desaparece, simplemente se reparte».

En el caso de Galicia, añadió que la quita le va a suponer «a cada gallego algo más de doscientos euros más de deuda». «Es un negocio ruinoso, que ni pedimos ni necesitamos», sostuvo. Y criticó las «mentiras y falsedades» de los socialistas gallegos para instar a su Gobierno a aceptar la quita con el argumento de que supondría para la comunidad autónoma tener 4.000 millones para gastar en servicios públicos.

Lo que sí defendió es la necesidad de que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar entre el Gobierno de España y las comunidades un nuevo modelo de financiación autonómico. «El deber del Gobierno central es sentarnos y que discutamos y propiciar el acuerdo», dijo Rueda, quien se mostró convencido de que, a pesar de los distintos intereses de las comunidades autónomas, es posible un consenso entre territorios.

En parecidos términos se expresaron los presidentes de Cantabria y Andalucía, de circunscribir la quita a un acuerdo del PSOE con los independentistas catalanes para mantener en el poder a Pedro Sánchez a costa de romper la solidaridad y la cohesión nacional.

Y los tres (Rueda, Moreno y Sáenz de Buruaga) negaron haber recibido instrucciones de la dirección nacional de su partido, en la calle Génova, para que sus comunidades no se acojan a la condonación de parte de su deuda.

«Aquí no hay ninguna instrucción», zanjó el gallego. «A mí no me consta (esa directriz), a mí jamás nadie me ha dado una orden. No veo a Alberto Núñez Feijóo, que ha sido presidente de una comunidad autónoma, dando esa orden», dijo Moreno. «El PP no es una secta», intervino la presidenta cántabra.

Los presidentes ‘populares’ advierten contra la «recentralización» del presupuesto de la UE

El curso en Santander sobre los 30 años del Comité de las Regiones y la evolución de la Política de Cohesión, que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), sirvió para que los barones autonómicos del PP advirtieran contra la eventual recentralización de la gestión de los presupuestos de la UE para el periodo 2028-2034. Y eso que las líneas generales las propuso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que pertenece, precisamente, al Partido Popular Europeo. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reivindicó la capacidad de decisión de las comunidades autónomas frente a las «recentralizaciones» y los cambios en las políticas europeas que se deciden «sin tener en cuenta a los territorios», que son los que tienen que ejecutar muchas de ellas. Sobre el «momento complejo» que atraviesa Europa, que ha tenido que «replantearse muchas cosas muy rápidamente» desde que Estados Unidos «cambió las reglas de juego sobre la marcha», Rueda observa una «tendencia a la recentralización» de la política europea, porque «parece que es lo fácil» y que «funciona mejor». «Eso no es verdad», añadió, porque «hay que ver quién está tomando las decisiones y quién las está ejecutando». Para el andaluz Juanma Moreno, que se apueste por centralizar procedimientos para cumplir los objetivos de reducir la burocracia y aumentar la seguridad y defensa es un «grave error». «Europa se construye desde las ciudades y las regiones», sostuvo. «No podemos permitir que el papel de las autoridades locales y regionales se vea reducido al de meros ejecutores de decisiones adoptadas en otras instancias de gobierno, limitando, desperdiciando la capacidad de los territorios para decidir y para gestionar el mejor y más eficaz destino de los fondos europeos», reivindicó la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga.

Suscríbete para seguir leyendo